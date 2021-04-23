Электрические Hummer показали, как используют режим "краба" в пробках: видео

Прототипы электрического Hummer заметили на дорогах общего пользования, где они использовали режим "краба".

Пикап представили еще в прошлом году. Он будет иметь три электродвигателя, которые будут выдавать 1014 л.с. и 15 592 Нм, большую дальность хода в 563 километров, а самое интересное – это "Crab Mode", который позволит ему двигаться, как краб. Об этом сообщает Electrek (чтобы посмотреть видео, доскроkльте новость до конца).

Благодаря четырехколесной системе рулевого управления он может двигаться по диагонали, глядя вперед. Ранее автопроизводитель выпустил несколько тизеров, на которых прототипы использовали эту функцию, но теперь их впервые заметили в природе. Автомобили ездили в штате Юта, США.

GMC проводит испытания перед тем, как начать производство электрического Hummer позже в этом году. Они начнут с так называемого "Первого издания", которое будет стоить от 100 000 долларов, но планируется выпустить версию на 20 000 дешевле. Она получит меньший аккумулятор с пробегом 402 км за один заряд и выйдет на рынок весной 2024 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукционе за 2,5 миллиона долларов продали первый в истории электрический пикап Hummer под названием EV Edition 1.