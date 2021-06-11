Для Верховной Рады закупят автомобили на 18 млн грн

Аппарат Верховной Рады Украины закупит легковых автомобилей на 18 миллионов гривен. Это должны быть Toyota Camry или ее эквивалент.

Об этом стало известно из электронной системы Prozorro, где размещен соответствующий тендер. Предложения к нему будут принимать до 9 июля 2021 года, а аукцион проведут 16 августа 2021 года.

Отмечается, что Аппарат должен закупить 21 машину и получить их должны до 31 декабря 2021 года.

Как сообщается на сайте официального дилера "Тойота Центр Киев "Автосамит" новая Camry в базовой версии Comfort стоит 791 672 гривен. Также модель доступна в еще трех версиях: Elegance (859 208 грн), Prestige (919 508 грн) и Premium (1 055 920 грн).

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Согласно цене автомобиля и ожидаемой стоимости тендера возможно в Раде выберут именно Elegance.

Напомним, обновленная Toyota Camry вышла на украинский рынок в начале марта. Она получила некоторые внешние модификации, в частности, новые цвета кузова "Серебристый перламутр" и "Белый лак" и 17-и 18-дюймовые легкосплавные диски.

В салоне ей установили новый 9-дюймовый сенсорный дисплей, установленный на центральной консоли, который теперь поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под капотом Camry имеет новый усовершенствованный 4-цилиндровый двигатель Dynamic Force объемом 2,5 литра с комбинированным впрыском топлива.

Агрегат выдает 207 лошадиных сил и 243 Нм крутящего момента. До "сотни" ускоряется за 8,7 секунды.