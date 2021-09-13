Дешевле, чем такси: в Украине представили удобное приложение Mixway для поиска попутчиков

Карпулинг – совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков – позволяет заполнять свободное пространство личных машин. Теперь украинские пассажиры и водители могут найти друг друга в специальном приложении Mixway, в котором договариваются о стоимости поездки, месте встречи, нюансах маршрута и прочих тонкостях.

Такая поездка для пассажира оказывается комфортнее, чем на городском транспорте, и дешевле, чем в такси. Конечно же, для водителей есть своя выгода: возможность компенсировать часть издержек на содержание автомобиля.

Карпулинг, кстати, полезен не только для водителей и пассажиров, но и для экологии города. Регулярный поиск попутчиков помогает снизить трафик на дорогах и сократить количество пробок, а также используемых жителями автомобилей. Следовательно, уменьшается объем выхлопных газов. А еще карпулинг – это способ найти новых друзей, клиентов и завести полезные знакомства.

В столице Индонезии, Джакарте, в 1992 году был принят закон для борьбы с пробками. Он требовал, чтобы в час пик в машинах, въезжающих на главную городскую магистраль Джалан Судирман, находилось не менее трех пассажиров. Закон работал до 2016 года, а затем был отменен "за ненадобностью". Сразу же после этого на магистрали и прилегающих к ней улицах число автомобилей резко увеличилось, приведя к росту утренних пробок на 46%, а вечерних – на 87%. Средняя скорость движения автомобиля упала до 7-10 км/ч.

До появления Mixway украинские сервисы карпулинга были рассчитаны в основном на дальние, междугородние поездки.

"Однажды мы посчитали, сколько времени средний украинец тратит на перемещение между городами и на поездки внутри своего населенного пункта. Короткие перемещения оказались популярнее в несколько раз. Так появилась идея создания сервиса поиска попутчиков, который мог бы способствовать уменьшению пробок на улицах крупных городов, снизить эмиссию углекислого газа, помочь водителям и пассажирам сократить бюджет, выделяемый на транспортные расходы", – уверяют разработчики.

Релиз сервиса Mixway состоялся в конце этого лета. При этом он стремительно набирает обороты, особенно в столице, традиционно перегруженной дорожными заторами, и в студенческом Харькове, где молодежь мгновенно оценила финансовые преимущества карпулинга.

"Каждый день мы видим "в эфире" новые заказы: чем больше поездок создают водители, тем больше пассажиров имеют возможность использовать этот альтернативный способ передвижения; чем больше пассажиров используют Mixway, тем выгоднее для водителя оказывается каждая поездка. Рассчитываем, что до конца года, особенно в сезон первых холодов и затяжных дождей, сервис начнут использовать во всех украинских городах с населением более 100 тысяч", – делятся разработчики Mixway.

Если вы хотите испытать на себе преимущества нового сервиса, просто скачайте приложение, пройдите несложный процесс регистрации, а затем создавайте собственные поездки в качестве водителя и пассажира. С Mixway – всегда по пути!