Cupra выпустит электрический хэтчбек Cupra Born. Он подобен концепту Volkswagen ID.3, но выглядит более спортивным и премиальным.

Автомобиль презентовали еще в 2019 году под названием Seat el-Born, но перед началом производства его назвали Cupra Born. Он будет иметь дальность хода до 500 км по измерительному циклу WLTP, аккумулятор емкостью 82 кВт-ч, батарею, которая за 30 минут заряда обеспечит до 260 км хода, и будет разгоняться до 50 км/ч за 2,9 секунды. Об этом сообщает insideevs.com.

В Born установят эксклюзивную систему Dynamic Chassis Control Sport, разработанную для платформы MEB, которая автоматически адаптируется к манере вождения и климатическим условиям, обеспечивая превосходный уровень динамики вождения.

Также производитель отметил, что некоторые элементы модели изготовят из переработанного пластика. Производство автомобиля планируют начать во второй половине 2021 года на заводе в Цвиккау в Германии, где создают с ID.3.

Кроме того, Cupra объявили, что работают над концепцией электрического кроссовера Tavascan. Он может выйти на рынок в 2024 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Cupra представила самый мощный в своей гамме кроссовер Formentor VZ5. Он получил 2,5-литровый турбированный мотор с пятью цилиндрами.