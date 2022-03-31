Chery презентовал кроссовер Tiggo 8 Pro Kunpeng e+

Китайская компания Chery расширила свой модельный ряд и представила новый кроссовер – Tiggo 8 Pro Kunpeng e+. Новинка получила эффектный облик и гибридный силовой агрегат.

Об этом сообщает портал Carnewschina. Автомобиль получил крупную решетку черную радиатора в стилистике Lexus и узкие светодиодные фары. Tiggo 8 Pro Kunpeng e+ имеет габаритные размеры 4745/1860/1745 мм, а колесная база достигает 2710 мм. Спортивности новинке добавляет квартет выхлопных патрубков.

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В салоне главенствующую роль занимает 24,6-дюймовый дисплей с двумя экранами. Развлекать водителя и его спутников будет аудиосистема Sony с 10 динамиками, входящая в стандартную комплектацию. Кроме того, в списке оснащения есть амбиентная светодиодная подсветка, всплывающий экран W-HUD, предоставляющий водителю оперативные данные, комплекс систем помощи водителю, навигация и прочие опции.

Tiggo Pro 8 Kungpeng e+ оснащен фирменной гибридной силовой установкой Kunpeng DHT. Она состоит из 1,5-литрового турбированного бензинового ДВС, коробки передач ZF и двух электромоторов, каждый из который отвечает за свою пару колес. По утверждению создателей, средний расход топлива составляет всего 1 л/100 км. Автомобиль способен преодолевать 100 км исключительно на электротяге. Питание для электромоторов обеспечивает батарея емкостью 19,27 кВтч. В стандартную комплектацию входит система полного привода.

Система гибридного привода имеет 9 запрограммированных режимов, которые позволяют выбирать различные варианты работы силового агрегата в зависимости от дорожных условий. Кроме того, есть 11 предустановленный режимов драйва, включая движение по скоростным магистралям, горным дорогам или в условиях бездорожья.

У местных дилеров новинка появится во второй половине года, а цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Chery представила стильный кроссовер Omoda 5.

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