Броневик для Путина: стали известны характеристики Aurus Komendant

В рамках проекта Aurus, предполагающего создание семейства автомобилей различного назначения для российской правящей элиты, представлен внедорожник Aurus Komendant. Новинка получит гибридный силовой агрегат, полный привод и бронированную версию.

Автомобиль прошел сертификацию соответствующих органов, а на сайте Росстандарта появилось подробное описание модели в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС). Третий представитель семейства, после показанных ранее седана Senat и минивена Arsenal, должен появится в производстве летом нынешнего года.

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По своим габаритным размерам (5380 x 2004 x 1820 мм) новинка сопоставима с Rolls-Royce Cullinan (5341 x 2164 x 1835 мм). Салон новинки – четыреместный, во многом унифицированный с другими моделями семейства.

Внедорожник унаследовал от своих "родственников" по семейству Aurus гибридный силовой агрегат. Он состоит из бензинового двигателя V8 объемом 4,4 литра с непосредственным впрыском и двумя турбокомпрессорами. Отдача составляет 598 л.с. и 880 Нм. В 9-ступенчатый "автомат" встроен электромотор, мощность которого в зависимости от режима работы – от 38-до 63 л.с. Для его питания используется литий-ионная батарея на 16 кВтч, которая размещена в заднем свесе.

Komendant имеет в своем арсенале гидроусилитель руля, вентилируемые дисковые тормоза на всех колесах, полноприводную трансмиссию и пневматическую подвеску. Кроме базовой модификации будет предусмотрена бронированная версия.

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