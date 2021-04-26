Brexit помог 'Ниве' вернуться на британский рынок

Британская компания Blackheath Developments возобновит продажи на местном рынке продукции Lada.

Об этом сообщает руководитель компании Марк Кей на фирменной странице в интернете. По словам энтузиаста "Нивы", который занимается ее индивидуальными продажами с 2010 года, после выхода Великобритании из ЕС стало вновь возможным экспортировать продукцию АвтоВАЗа.

Напомним, что в 2016 году продажи "Нивы" были запрещены, так как автомобиль не соответствовал экологическим нормам Евро-6, принятым в Евросоюзе, но теперь Марку Кею удалось получить на архаичный внедорожник британский сертификат соответствия. Стоит отметить, что в 2016 году в Великобритании реализовали всего шесть экземпляров Lada 4x4, а основной причиной прекращения продаж была вовсе не экология, а низкий спрос.

За стандартную 3-дверную внедорожную версию компания Марка Кея просит от 12300 фунтов ($17100) без учета местных налогов, в дорожном исполнении Urban "Нива" обойдется не менее 14900 фунтов ($22700). Для сравнения, в России стоимость Lada Niva Legend стартует с отметки $7300.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Великобритании продают "Ниву" с мотором FIAT. Вместо "вазовского" мотора под капотом расположили 2-литровый 140-сильный мотор FIAT Twin Cam с двумя распредвалами. Такие двигатели устанавливались на разные модели итальянского концерна, включая Alfa Romeo, FIAT и Lancia. В паре с ним работает "родная" 5-ступенчатая МКП.