Бренд Opel отметил свое 160-летие

Немецкая компания Opel отметила 160-летие со дня основания. За эти годы она прошла путь от небольшой фирмы по выпуску швейных машинок до производителя легковых и коммерческих автомобилей высокого качества.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Opel входит в число мировых автопроизводителей с интереснейшей историей и богатыми традициями. В 2019 году марка с размахом отметила 120-летие начала производства автомобилей, но на самом деле история компании Opel началась почти на 40 лет раньше.

Вначале был Адам

После нескольких лет работы подмастерьем слесаря в разных странах Европы Адам Опель 21 января 1862 года открывает собственное производство швейных машин в родном Рюссельсхайме, небольшом городке в центральной части Германии, закладывая основу компании Opel. Самая первая выпущенная швейная машинка Opel до сих пор бережно хранится в музее компании. Производство швейных машин было закончено в 1911 году выпуском миллионного экземпляра.

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Два колеса

В 1886 году Адам Опель входит в быстро развивающийся и прибыльный бизнес по производству велосипедов, открывая новую страницу в истории развития марки. Сыновья Адама Опеля, будучи увлеченными спортсменами, многократно побеждали в соревнованиях на велосипедах собственного производства. За период с 1886 по 1937 год, когда Opel сосредоточился исключительно на производстве автомобилей, было выпущено 2621965 велосипедов, что позволило компании стать крупнейшим производителем двухколесной техники в мире. Кроме велосипедов Opel также выпускал мотоциклы, авиационные двигатели и моторизованные плуги.

Четыре колеса

В 1899 году в Рюссельсхайме начинается выпуск "Патентованного автомобиля "Опель" системы Лутцмана", что положило начало автомобильной странички бренда Opel.

Историю компании Opel очень легко проследить по метаморфозам с ее логотипом. Сначала это была аббревиатура имени владельца на первом продукте компании – швейной машине, потом стилизованный дирижабль – символ инноваций и технического прогресса и, наконец, легендарная молния, которая украшает все модели бренда с 1964 года.\

К новым вершинам

На сегодняшний день компания выпустила более 70 миллионов автомобилей Opel, заводы компании расположены в 10 странах мира, а вклад компании Opel в мировое автомобилестроение и автобизнес сложно переоценить.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Opel посвятила лимитированную серию электромобиля знаменитому немецкому футбольному клубу "Боруссия".