Bosch, Shell и Volkswagen разрабатывают более экологичный бензин

Компании Bosch, Shell и Volkswagen разрабатывают новый бензин Blue Gasoline, основанный на основе возобновляемых низкоуглеродистых видов топлива.

Бензин от трех производителей содержит до 33% возобновляемых источников энергии, что обеспечивает полное снижение выбросов углерода по меньшей мере на 20% на пройденный километр. Blue Gasoline также соответствует стандарту EN 228/E10 и даже превосходит его по таким ключевым параметрам, как стабильность хранения и поведение кипения. Об этом сообщает сайт Autocar.

Высококачественные добавки в новом бензине поддерживают двигатель чрезвычайно чистым и защищают от коррозии. Это означает не только то, что топливо можно распределять через существующую сеть заправочных станций, но и то, что оно может использоваться во всех новых и существующих транспортных средствах, для которых одобрено бензин Super 95 E10.

Доля до 33% возобновляемых источников энергии состоит из нефти или этанола на основе биомассы, сертифицированных Международной системой устойчивости и сертификации углерода (ISCC). Одним из источников такой нефти является так называемое талловое масло – побочный продукт производства целлюлозы для бумаги. Но нефть также можно получить из других остаточных частиц и отходов.

Blue Gasoline дебютирует на АЗС Bosch уже в мае 2021 года в Германии. Поставка обычных Super 95 E10 потом будет постепенно прекращаться.

В компании отметили, что возобновляемые низкоуглеродистые и нейтральные к углероду топлива не заменят електромобильнисть, а дополнят ее. Использование этих видов топлива имеет смысл во всех видах транспорта, но особенно в тех, для которых пока нет четкого и экономического пути к электрификации.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Toyota адаптирует мотор GR Yaris под водородное топливо.