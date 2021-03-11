Болгарские тюнеры создали шикарный салон старенькому ВАЗ 2101

Тюнинг-студия GB Design из Болгарии создали шикарный и дорогой интерьер для ВАЗ 2101. Его переделали в честь 50-летия модели.

Компактный седан выпускался с 1970 до 1988 года. Он был первой серийной моделью компании. По сути это модифицированная версия Fiat 124, приспособленная к нуждам Советского Союза. Оригинальный интерьер 124 имел стильный дизайн, но ВАЗ его сильно переделал. Результатом стала несколько более дешевый на вид салон. Об этом сообщает Motor1.

Тюнеры полностью разобрали салон сделали полную звукоизоляцию кузова. Они создали специальную центральную консоль, где находится аудиосистема. Внизу находится обтянутый кожей переключатель передач, а дальше – алюминиевый значок с датой создания и именем владельца.

Почти каждая деталь интерьера была досконально модифицирована, и единственными компонентами, которые кажутся нетронутыми, являются центральные вентиляционные отверстия. Сиденья здесь от Toyota, которые обернуты тонкой коричневой кожей с контрастными белыми швами. Среди других уникальных штрихов: алюминиевые накладки на педали, деревянный руль и белые датчики.

Еще одной интересной особенностью являются маленькие сумки, прикрепленные к панелям дверей и спинкам передних сидений. Есть даже небольшие кожаные подушки Nappa для пассажиров на задних сиденьях.

Над автомобилем команда работала около четырех месяцев и создала лишь один его экземпляр.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, к 50-летию ВАЗ-2101 воссоздали гоночную "копейку". Она получила горизонтальные сдвоенные карбюраторы Weber, спортивные амортизаторы Koni, штурманские приборы, защиту картера, дополнительные фары, дополнительный бензобак и каркас безопасности.