BMW готовит бензиновые и дизельные двигатели нового поколения

Немецкая компания BMW намерена продолжить разработку двигателей внутреннего сгорания. В планах производителя в ближайшее время представить принципиально новые бензиновые и дизельные моторы.

Об этом в своем интервью Auto Motor und Sport рассказал директор по развитию BMW Франк Вебер. Вопреки тенденциям, наметившимся в автомобильной отрасли в последние годы, в компании из Мюнхена не готовы отказаться от использования ДВС. По мнению Вебера, компании потребуются "современные двигатели внутреннего сгорания в течение нескольких лет, чтобы эффективно сократить выбросы CO2 в сегменте легковых автомобилей".

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"Вот почему мы работаем над двигателями нового поколения: бензиновыми, дизельными, шестицилиндровыми, восьмицилиндровыми", — отметил Вебер. По мнению топ-менеджера, новое поколение двигателей будет иметь "нечто совершенно новое в головке блока цилиндров", и считает, что "общее снижение выбросов CO2 имеет решающее значение в борьбе с изменением климата", вне зависимости от того, достигается ли оно за счет использования более совершенных двигателей или электрических силовых агрегатов.

Вебер также рассказал, что BMW не будет заставлять своих клиентов выбирать между автомобилями с двигателем внутреннего сгорания и электромобилями, заявив, что "цель компании — всегда предлагать наиболее экологичные и инновационные автомобили, независимо от типа привода".

Стоит отметить, что переход на электротягу вызывает далеко не однозначную оценку потребителей. Например, по данным агентства Deloitte, несмотря на все законодательные инициативы, американцы не готовы отказываться от машин с ДВС в пользу электромобилей. Опрос показал, что всего лишь 5% респондентов на рассматривают потенциальную возможность покупки электрокара, и примерно столько интересуются подзаряжаемыми гибридами.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW запустила программу испытаний водородного кроссовера i Hydrogen NEXT. Новинка позволит наладить в будущем серийный выпуск машин на топливных элементах.