Блогеры сварили вместе две "Лады" и сделали одно очень широкое авто

Блогеры с YouTube-канала Garage 54 создали широкофюзеляжную "Ладу". Для этого они взяли две машины и сварили в одну.

Мастера решили сделать такое творение после того, как увидели два Jeep Wranglers, сваренные в единый широкий автомобиль. Их модифицированная "Лада" вышла не просто вдвое шире обычной, но также выдается вдвое интереснее для вождения. Об этом сообщает Carscoops (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сначала блогеры отрубили борта автомобилей, а затем поставили их рядом. После этого им сняли колеса, тормоза и компоненты подвески и сварили две машины вместе.

Интересно, что Garage 54 решил сохранить двигатели и оба руля, то есть на "широкофюзеляжном" авто можно ездить вместе с еще одним водителем, хотя нужно будет делать одинаковые движения.

Чтобы автомобиль не разорвался пополам, также было сделано серьезное усиление шасси. Модель получилась полностью функциональной.

Ютуберы вывели свою "Ладу" на взлетно-посадочную полосу для тестирования, где они обнаружили, что она может с легкостью дрифтовать. Однако, когда в салон сели еще два пассажира одно из передних колес отпало.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, блогеры разрезали пополам "Ниву" и показали ее в движении.