Bentley выпустил новый мощный внедорожник Bentayga S

Компания Bentley расширила линейку роскошных внедорожников Bentayga моделью Bentayga S. Он получил более спортивный вид и повышенную производительность.

Автопроизводитель говорит, что Bentayga S сделали ради "огромного количества клиентов, которые наслаждаются динамическими характеристиками своих Bentayga на дороге". Об этом сообщает Motor1.

Одним из основных моментов новой версии S является так называемая система Bentley Dynamic Ride. По сути, это активная технология защиты от кренов, которая использует 48-вольтовую систему. Как заявляет автопроизводитель, это впервые в отрасли применена такая технология.

Система может за 0,3 секунды развить крутящий момент до 1300 Ньютон-метров, чтобы противодействовать боковому крену при поворотах. Bentley подчеркивает, что система, которая является стандартной для Bentayga S, обеспечивает оптимальную устойчивость кабины и максимальный контакт с шинами.

Еще одним улучшением по сравнению со стандартной Bentayga является спортивный режим вождения, который предоставляет улучшенное ощущение рулевого управления, более чувствительную дроссельную заслонку и на 15 процентов более жесткую подвеску благодаря увеличенному давлению в системе амортизации.

Однако под капотом нет улучшений. 4,0-литровый твин-турбо V8 и дальше обеспечивает 542 лошадиные силы и 770 Ньютон-метров крутящего момента. Разгон 0-96 километров в час занимает 4,4 секунды, а максимальная скорость составляет 290 км/ч. Если ездить умеренно, Bentayga S может проехать до 656 километров на одном баке топлива.

Модель также получила ряд визуальных улучшений: черные зеркала на дверях, окрашенные в черный цвет боковые пороги, тонированные фары и задние фонари. Сзади также есть новый и больший спойлер, который расширяет линию крыши, и разделенные овальные выхлопные трубы. Конечно же, есть также значок S.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Bentley рассказали, когда выпустят свой первый электромобиль.