Bentley опубликовала тизер нового Continental GT Speed

Bentley Continental GT Speed дебютирует 23 марта. В компании говорят, что это будет их наиболее эффективный автомобиль.

Модель получит новое усовершенствованное шасси и особый дизайн, ориентированный на скорость. Отмечается, что ее будут строить на новой фабрике бренда с нейтральным уровнем выбросов углерода. Сейчас Bentley представила только тизерные фото с силуэтом новинки и видео со звуком ее выхлопной трубы. Об этом сообщает Carscoops (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Основываясь на знаниях о прошлой модели, можно предположить, какой будет новая. Предыдущий Continental GT Speed по сравнению с обычной версией имел преимущество в 51 л.с., 53 Нм и был на 16 км/ч быстрее. Нынешний W12 Continental имеет 626 л.с. и 900 Нм, поэтому у новинки будут несколько улучшенные показатели.

Ожидается, что автомобиль будет похож на обычный Continental GT, только с теми упомянутыми стилистическими настройками, эксклюзивными для Speed. Автомобиль должен сохранить все свое внутреннее качество, а также может быть оснащен двигателем W12. Больше информации об автомобиле станет известно в ближайшее время.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Bentley представила обновленный гибридный кроссовер Bentayga Hybrid. Он стал третьим представителем семейства Bentayga, который пережил плановый рестайлинг и модернизацию после бензиновых моделей.