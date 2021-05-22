Бабушка-гонщица показала, как проходит гоночный трек на Porsche 911 GT3 RS

YouTube-блогер MattyB727 находясь на трассе Monza F1, наткнулся там на летнюю даму, которая управляет Porsche 911 GT3 RS. Он снял, как она ловко на нем проходит трек.

Эта бабушка в Италии доказывает, что владеть и наслаждаться спортивным автомобилем таким, как Porsche 911 GT3 RS – это не только развлечение для молодых. Об этом сообщает Carscoops (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Автомобиль окрашенный зеленой краской Lizard Green и украшенный множеством автоспортивных наклеек. Хотя модель и не имеет мощного прямолинейного ускорения, чтобы конкурировать с более сильными суперкарами на рынке, но на Нюрбургринге она доказывает, что на гоночной трассе это один из самых быстрых серийных автомобилей.

Правда здесь надо отдать должное обладательнице этого GT3 RS, которая, очевидно, является опытным водителем, и в течение всего видео можно увидеть, как она удачно проходит повороты и достигает на прямой впечатляющую скорость.

911 GT3 RS поколения 991,2 оснащен 4,0-литровым двигателем с шестицилиндровым двигателем мощностью 512 л.с., что позволяет ему разогнаться до 100 км/ч за 3,2 секунды и иметь максимальную скорость 312 км/ч.

Он также имеет множество аэродинамических модернизаций по сравнению с "обычным" GT3, на котором в начале 2018 года водитель Porsche Кевин Эстре прошел Нюрбургринг всего за 6 минут 56,4 секунды. Тогда это сделало GT3 RS третьим Porsche после 918 Spyder и 911 GT2 RS, который проехал знаменитую немецкую трассу менее чем за 7 минут.

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