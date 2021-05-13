Автомобили Tesla больше нельзя купить за Bitcoin

Американский производитель электрокаров Tesla перестал принимать Bitcoin для покупки своих авто. Бренд забеспокоился воздействием на окружающую среду из-за добычи криптовалюты.

Компания не будет продавать ни один Bitcoin, полученный от покупателей, и хочет использовать его для транзакций в будущем, когда майнинг криптовалюты перейдет на более устойчивую энергетику. Об этом сообщил генеральный директор Tesla Маск на своей странице в Twitter .

"Мы обеспокоены быстрым увеличением использования ископаемого топлива для добычи Bitcoin, особенно угля, который имеет худшие выбросы среди всех видов топлива. Криптовалюта является хорошей идеей на многих уровнях, и мы считаем, что у нее есть многообещающее будущее, но это не может иметь больших затрат для окружающей среды", – написал Маск.

Также он добавил, что Tesla рассматривает и другие криптовалюты, которые используют <1% энергии/транзакции Bitcoin.

Как сообщал OBOZREVATEL, Tesla ввела в США возможность покупать ее электрокары за Bitcoin в конце марта 2021 года. Позже в этом году такая опция должна была стать доступной и в других странах.