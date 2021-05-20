Ателье Manhart добавило Golf GTI опцию в стиле Rolls-Royce

Немецкое тюнинговое ателье Manhart представило свой новый проект. На этот раз из мастерской выехал "прокачанный" Golf GTI с салоном в стиле Rolls-Royce.

Об этом сообщает пресс-служба компании. "Хот-хэтч" от Volkswagen после мастеров Manhart получил яркий облик и изысканный интерьер.

Внешне автомобиль выделяется эксклюзивным аэродинамическим обвесом, задним диффузором с большими патрубками выхлопной системы, 19-дюймовыми легкосплавными дисками с высокоскоростной резиной размерностью 225/35 и декоративными красными акцентами. Низкую посадку машине обеспечили пружины от H&R, позволившие уменьшить клиренс на 40 мм.

Благодаря фирменному блоку управления двигателем MHtronik, мощность 2-литрового турбомотора TSI подняли до 290 л.с. (+45 л.с.), а крутящий момент достигает 425 Нм (+55 Нм). Прибавка позволила сократить время разгона до "сотни", а также улучшить скоростные характеристики модели.

Но самое эффектное в этом автомобиле, – вовсе не его технические характеристики, а салон в стиле Rolls-Royce. Автомобиль отделали комбинированной кожей, а потолок украшает несколько десятков светодиодов, создающих эффект звездного неба.

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