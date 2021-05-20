Ателье Manhart добавило Golf GTI опцию в стиле Rolls-Royce

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
2 минуты
292
Ателье Manhart добавило Golf GTI опцию в стиле Rolls-Royce

Немецкое тюнинговое ателье Manhart представило свой новый проект. На этот раз из мастерской выехал "прокачанный" Golf GTI с салоном в стиле Rolls-Royce.

Об этом сообщает пресс-служба компании. "Хот-хэтч" от Volkswagen после мастеров Manhart получил яркий облик и изысканный интерьер.

Внешне автомобиль выделяется эксклюзивным аэродинамическим обвесом

Внешне автомобиль выделяется эксклюзивным аэродинамическим обвесом, задним диффузором с большими патрубками выхлопной системы, 19-дюймовыми легкосплавными дисками с высокоскоростной резиной размерностью 225/35 и декоративными красными акцентами. Низкую посадку машине обеспечили пружины от H&R, позволившие уменьшить клиренс на 40 мм.

Низкую посадку машине обеспечили пружины от H&R, позволившие уменьшить клиренс на 40 мм

Благодаря фирменному блоку управления двигателем MHtronik, мощность 2-литрового турбомотора TSI подняли до 290 л.с. (+45 л.с.), а крутящий момент достигает 425 Нм (+55 Нм). Прибавка позволила сократить время разгона до "сотни", а также улучшить скоростные характеристики модели.

Благодаря фирменному блоку управления двигателем MHtronik, мощность 2-литрового турбомотора TSI подняли до 290 л.с.

Но самое эффектное в этом автомобиле, – вовсе не его технические характеристики, а салон в стиле Rolls-Royce. Автомобиль отделали комбинированной кожей, а потолок украшает несколько десятков светодиодов, создающих эффект звездного неба.

Потолок украшает несколько десятков светодиодов, создающих эффект звездного неба

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ателье Manhart Performance показало очередной "нелегальный" спорткар

ГерманияНовости автомираавтоновоститюнингVolkswagenManhart