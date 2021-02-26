Аферисты 'снимают с учета' авто на еврономерах: как не стать жертвой мошенников

В сети появилось большое количество мошенников, которые занимаются подделкой документов для снятия с учета авто на еврономерах.

Об этом сообщает Олег Ярошевич, руководитель "АвтоЕвроСилы" на странице в Facebook.

"Есть много компаний, которые участвовали в растаможке во время прошлого сезона, тех, кто часто подделывал документы. Эти документы каким-то образом проходили по договоренностям через таможню. Но сегодня это будет в любом случае преследоваться по закону. В первую очередь, преследоваться будут владельцы авто, как декларанты, которые готовили документы и передавали брокеру", – рассказал Ярошевич.

Проверку документов будет проводить таможня, которая быстро выявит подделку, а машина не будет снята с учета.

"Такие компании есть в Харькове, Одессе, в Киеве десятки компаний хотят обдурить людей, давая им "пустые бумажки", якобы снимая авто с учета. Такие перегонщики просто на людях зарабатывают деньги", – отмечает Ярошевич.

Поэтому прежде, чем платить кому-либо деньги за документы, нужно убедиться, что автомобиль действительно снят с учета.

"Справки печатаются просто на принтере. И это с учетом того, что многие авто просто нельзя снять с учета без выезда за границу. Так обстоят дела, например, в Чехии, Болгарии – надо обязательно приехать в сервисный центр. У нас в офисе уже десятки таких "снятых" с учета автомобилей. Соответствующие заявления будут поданы в правоохранительные органы, чтобы проверить деятельность таких компаний", – резюмировал Ярошевич.

Напомним, что в Украине владельцам автомобилей на иностранных номерах позволят растаможить их за тысячу евро. Соответствующий закон должны рассмотреть народные депутаты на заседании Верховной Рады.

Такая возможность будет доступна для автомобилей, ввезенных в Украину до 1 января 2021 года.

Растаможка будет зависеть от трех показателей:

возраст автомобиля

тип двигателя

объем двигателя

"То есть стоимость автомобиля больше в расчет не берется. Это разовая акция? Да, но мы очень хотели бы, чтобы это окончательно решило проблему "евроблях", – сказал Ковальчук.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL , в Украине временно перестанут штрафовать автомобили на иностранных номерах. В МВД ждут голосования народных депутатов за законопроекты о доступном растаможивании №4643-Д и 4644-Д.