5 худших Ferrari, которые когда-либо были выпущены

Ferrari – одна из самых знаковых автомобильных марок всех времен. Даже если вы не фанат машин, их модели все равно захватывают вас.

Итальянский автопроизводитель в течение многих десятилетий выпускал невероятные суперкары. Однако это им удавалось не всегда. Сайт HotCars собрал подборку из 5 худших Ferrari, которые когда-либо выходили.

Ferrari 365 GT4 2 + 2, 400 и 412

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Автомобили Ferrari 365 GT4 2+2, 400 и 412 вошли в семейство Tipo F101. Они действительно интересные и у них не очень много минусов. Это крутые 4-местные автомобили с двигателями V12. Их элегантный и умный дизайн очень хорошо выглядел в свое время. Все они производили около 335 лошадиных сил, и имели пышные, удобные интерьеры. Правда, рулевое управление было немного трудным.

Все модели использовали один и тот же двигатель, кузов и шасси, и с каждым новым поколением они получали лишь небольшими изменения. Серия производилась в течение 17 лет, что делает ее самой длинной в истории Ferrari. Но автомобили Tipo F101 не очень нравятся автомобильной общественности, потому что они не ощущаются, как Ferrari. Их авто должны быть мечтой для автомобилистов и ехать невероятно быстро. Зачем покупать Ferrari, если на улицах на него не будут смотреть все вокруг. Хотя они дают возможность приобрести недорогое Ferrari. 400i можно найти по 30 000 долларов.

Ferrari Mondial

Семья Ferrari Mondial имела те же проблемы, что и серия Tipo F101, но Mondial немного хуже. Наиболее ранняя модель Mondial 8 могла разогнаться 96 км/ч примерно за 10 секунд. Поздние машины имели более мощные двигатели, но они все равно не приблизились к привычному уровню производительности бренда. Это был Ferrari для широких масс.

Производительность была одной из главных проблем Mondial. Она была медленная, хотя и практична, но вряд ли кто-то покупает Ferrari для этого. Кроме того, это не очень надежные машины, а их запчасти и цены на услуги дорогие. Однако стоимость этих авто не очень велика. На сегодня это самые дешевые Ferrari, которые имеют среднюю цену 23 500 долларов.

Ferrari Dino 208 GT4

Ferrari Dino 208 GT4 – очень странное авто. С одной стороны, оно дешевое в приобретении и эксплуатации, надежно, но с другой стороны, оно оснащено одним из самых маленьких V8, который когда-либо был поставлен на дорожный автомобиль. Однако у Ferrari была очень веская причина для использования 2-литрового V8 для этой модели.

Когда-то в Италии любая машина с рабочим объемом двигателя более 2 литров облагалась большими налогами. Это привело к тому, что Ferrari потеряла продажи на внутреннем рынке. Таким образом, они выпустили двигатель 308 GT4 на 2 литра, чтобы соответствовать нормам. В результате появился двигатель Ferrari, который производил 180 лошадиных сил.

Ferrari 612 Scaglietti

Ferrari 612 Scaglietti – это замечательный автомобиль, который стильно выглядит, может вместить 4 человека и он практичен. Впереди у него замечательный 5,7-литровый V12, который может разогнаться до 96 км/ч за 4,2 секунды и иметь максимальную скорость 321 км/ч. Этот мощный двигатель также надежен.

Единственным минусом этой модели является ее вид. В нем нет ничего плохого, но он не похож на Ferrari. Он также очень тихий, а автомобили итальянской марки известны своим шумом. Это интересный пример того, как высокие стандарты компании могут сделать даже такое прекрасное авто одним из худших у бренда. Хотя в целом это замечательный суперкар, который можно найти по разумной цене.

Ferrari 348 TB

Ferrari 348 был заменой Ferrari 328. Однако эта модель более тесно связана с Testarossa, особенно в дизайнерском плане. Но на этом ее преимущества закончились. Босс Ferrari Лука Ди Монтеземоло не понравилась эта машина и он сказал, что в ней разочаровывает все, кроме экстерьера. Если начальник говорит, что товару чего-то не хватает, наверное, значит, что так и есть.

Хотя двигатель хороший. Он имел V8 мощностью 300 лошадиных сил, и может разогнаться до 96 км/ч за 5,3 секунды. Основная проблема Ferrari 348 – очень плохая управляемость. Эта машина не является совсем плохой, но невозможность езды на высоких скоростях является непростительной для Ferrari.

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