На украинских дорогах вскоре появится революционный внедорожник JETOUR T1

Официальный дистрибьютор JETOUR в Украине – компания ООО "АВТО МОТОР ГРУП" – анонсирует выход на рынок современного внедорожника JETOUR T1. Новинка обещает стать настоящим прорывом в классе SUV, сочетая в себе инновационные технологии, стильный дизайн и комфортное пространство для пяти пассажиров.

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JETOUR T1 – новый подход к дизайну и технологиям

Одной из наиболее заметных особенностей JETOUR T1 является его уникальный дизайн, который производитель называет концепцией "Дюна". Она сочетает в себе мощь и стабильность земли с легкостью и динамичностью ветра. В отличие от традиционных SUV с обтекаемым кузовом, здесь использованы более строгие и четкие линии – так называемый коробчатый стиль, который подчеркивает индивидуальность и характер автомобиля.

Каждая деталь экстерьера отражает образ движения дюн – это создает впечатление силы и элегантности одновременно. JETOUR T1 выделяется на фоне конкурентов как стильный, так и практичный автомобиль.

Две комплектации – для различных потребностей водителя

Новый JETOUR T1 будет представлен в двух комплектациях: Премиум (Premium) и Престиж (Prestige). Обе версии получили современные бензиновые турбодвигатели TGDI, но разного объема и мощности.

Комплектация Премиум оснащена 1,5-литровым турбомотором, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT и передним приводом. Этот вариант обеспечивает достаточно экономичное потребление горючего – около 7,8 литра на 100 км, а максимальная скорость авто достигает 170 км/ч. Такая модель прекрасно подойдет для ежедневных поездок в городе и за его пределами, когда важны комфорт и бережливость.

Версия Престиж предлагает более мощный 2,0-литровый двигатель с полным приводом 4WD и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Благодаря этому автомобиль демонстрирует более агрессивную динамику, а максимальная скорость возрастает до 190 км/ч. Такие характеристики делают этот SUV привлекательным вариантом для тех, кто ценит драйв и безопасность на любых дорогах.

Пространство и комфорт для всей семьи

JETOUR T1 рассчитан на комфортную поездку для пяти пассажиров. В салоне просторного пятидверного SUV много места, что делает путешествия комфортными даже на большие расстояния. Особенно ценной является вместительность багажника – 574 литра в стандартном состоянии, которую можно увеличить до впечатляющих 1455 литров, если сложить задние сиденья. Это делает новинку идеальным выбором как для семей, так и для любителей активного отдыха с большим багажом.

Технические особенности: управляемость и безопасность

JETOUR T1 получил современную подвеску: независимая передняя подвеска типа McPherson и многорычажная задняя. Это гарантирует плавность хода, надежную управляемость и устойчивость на дороге. Система торможения состоит из дисковых вентилируемых тормозов спереди и дисковых тормозов сзади – это обеспечивает уверенное и безопасное торможение в любых условиях.

Размеры нового внедорожника также впечатляют: длина – 4705 мм, ширина – 1967 мм, высота – 1843 мм. Высокий дорожный просвет в 190 мм позволяет легко преодолевать неровности и легкое бездорожье. Колеса отличаются в зависимости от комплектации: в Премиум – диски с шинами 235/65 R18, а в Престиж – 235/60 R19, что подчеркивает индивидуальный стиль каждой версии.

Когда ждать и сколько будет стоить?

Первые автомобили JETOUR T1 ожидаются в Украине уже во второй половине августа 2025 года. Точные цены и детали о наличии в салонах официальных дилеров обещают обнародовать в ближайшее время. ООО "АВТО МОТОР ГРУПП" призывает следить за обновлениями на своем сайте и в социальных сетях.

Стоит отметить, что внешний вид автомобиля, который уже можно увидеть на иллюстрациях, может отличаться от реальных моделей в салонах из-за возможных изменений в комплектациях или технических характеристиках.

JETOUR T1 – серьезный конкурент в сегменте SUV

Новый внедорожник JETOUR T1 позиционируется как автомобиль, который имеет все шансы влюбить в себя украинских водителей, которые ищут идеальное сочетание стиля, мощности и практичности. Его технологическое оснащение, комфорт и продуманный дизайн создают ощущение автомобиля премиум класса, но по более доступной цене.

Современный рынок SUV стремительно развивается, и на нем все труднее найти действительно уникальные модели. JETOUR T1 предлагает свежий взгляд на внедорожники – с яркой внешностью и функционалом, удовлетворяющим потребности активных водителей.

Остается только ждать, когда первые владельцы уже смогут выйти на украинские дороги и ощутить все преимущества новинки.