МВД открыло VIN-коды зарегистрированных автомобилей: что это дает

VIN-коды зарегистрированных автомобилей стали доступны на едином государственном вебпортале – 1 июля Министерство внутренних дел опубликовало набор данных вместе с информацией об уникальном номере автомобиля. Теперь проверить авто станет намного проще.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации на своем сайте. Отмечается, что в настоящее время доступна информация о более 820 тысяч авто, зарегистрированных с 1 января 2021 года.

Вскоре появится информация о VIN-кодах, начиная с 2013 года, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegram-канале

"Теперь проверить авто на вторичном рынке станет проще, и покупатель будет точно знать, какую машину он покупает. Владельцы СТО смогут быть уверенными в том, что не имеют дела с похищенным автомобилем или завезенными в Украину нелегально и оформленными "по документам". А государство и бизнес смогут качественнее формировать дорожную политику и проводить эффективный анализ автомобильного рынка - выявлять тенденции "первички" и "вторички", – отметил министр.

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Сейчас VIN-коды, как и другие сведения об автомобилях, можно загрузить только в формате CSV Zip. Но популярные сервисы проверки автомобилей уже работают над тем, чтобы интегрировать набор данных в свои системы, и этот процесс будет занимать считанные секунды, сообщили в министерстве.

Отметим, что VIN-код – это уникальный номер автомобиля, состоящий из 17 цифр, в сочетании которых зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и год его выпуска. VIN-коды используются во всем мире по единому стандарту.

С помощью этого уникального номера можно идентифицировать любую машину в мире и получить базовую информацию о ней. VIN-код не даст мошенникам использовать поддельные номера или документы, ведь благодаря ему можно проверить подлинность технического паспорта.

А также VIN-код позволяет узнать точную дату растаможивания авто и точное количество предыдущих владельцев автомобиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, сервисные центры МВД не выдают права и документы на авто из-за нехватки пластиковых бланков, а штраф за это заплатят водители.