Можно ли обогнать трактор? Тест для водителей

Любой маневр обгона на дороге связан с повышенным риском и при определенных обстоятельствах может привести к аварийной ситуации. Поэтому каждый водитель должен четко знать и соблюдать требования ПДД по его безопасному выполнению.

Проверить, насколько хорошо вы их помните, предлагает тест от YouTube-канала "За! Правилами". В задании необходимо определить, разрешается ли водителю красного автомобиля обогнать трактор на показанном участке дороги. Выбрать можно один из трех вариантов:

разрешается; разрешается, но только если скорость трактора меньше 30 км/ч; запрещается.

Чтобы выбрать правильный ответ, в этой ситуации следует внимательно проанализировать дорожные знаки и разметку на приведенном отрезке дороги. Прежде всего важно обратить внимание на знак 1.28 "Железнодорожный переезд без шлагбаума" и предупредительный знак 1.31.1 "Приближение к железнодорожному переезду". За пределами населенных пунктов их обычно устанавливают вместе на расстоянии 150–300 метров от опасного участка.

Толкование действия этого знака содержится в разделе 14 действующих ПДД, который регламентирует выполнение обгона. Перечень мест, где осуществлять обгон запрещено, приведен в пункте 14.6. В частности, там указано, что маневр не разрешается непосредственно на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров до них. Поскольку в приведенной ситуации расстояние до путей больше, сами по себе знаки не запрещают водителю легковушки опередить трактор.

Впрочем, дополнительно следует учесть дорожную разметку. На проезжей части нанесена сплошная линия, пересечение которой запрещено правилами. Однако существуют исключения, и одно из них касается обгона медленно движущегося транспортного средства, скорость которого составляет менее 30 км/ч.

Следовательно, на этом участке водитель автомобиля может совершить обгон трактора только при условии, что тот движется со скоростью не более 30 км/ч. Правильным ответом является второй вариант.

