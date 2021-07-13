Крысы поедают электромобили Tesla: названа причина

Поклонники электромобилей Tesla жалуются, что грызуны буквально уничтожают их транспорт. Они проникают внутрь машин и съедают провода с соевой изоляцией.

Об этом сообщает Fox Business. Экологичный вид изоляции особенно привлекает крыс.

Число жалоб на грызунов на горячую линию Нью-Йорка 311 выросло на 80% по сравнению с 2019 годом. Из-за пандемии крысам пришлось изменить пищевые привычки и искать пропитание в необычных местах.

В дилерских центрах Tesla отказываются помогать пострадавшим владельцам машин, так как использование сои не считается дефектом в конструкции.

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"Учитывая, что Tesla не может контролировать слишком много факторов, мы не можем покрыть это по гарантии или оплатить ремонт", – заявил советник Tesla по обслуживанию Хосе Солис.

Другие производители также отклоняют жалобы на грызунов, заявляя, что те относятся к явлениям природы.

До сих пор компании Илона Маска удавалось избегать судебных исков.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 2015 года украинцы приобрели 27 732 электрокара. Больше всего авто марок Nissan, Tesla и Chevrolet. На первом месте модель Nissan Leaf.

Доля Nissan на рынке электрокаров – 49,6%. На втором месте по популярности электромобили Tesla, их в стране 4 326. Из них Model S – 1 866, Model 3 – 1 552, Model Х – 851. Общая доля авто от Илона Маска – 15.6%.

Также было приобретено 1458 "электричек" от Chevrolet. Самая популярная модель – BOLT EV (1300 штук – 5,3%).