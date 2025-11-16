Какой вариант поворота разрешен? Тест на знание ПДД

На первый взгляд, знак "Движение прямо" не вызывает вопросов. Кажется, что поворачивать в любую сторону просто запрещено. Однако на практике именно с этим знаком водители часто ошибаются, особенно когда рядом есть заезды на прилегающие территории: магазины, дворы или автозаправки.

Рассмотрим типичный пример: белый автомобиль имеет два возможных варианта поворота направо. Один ведет на территорию магазина, другой – на перекресток. Выясните, какой из этих маневров разрешен правилами дорожного движения, а какой считается нарушением.

Какой вариант поворота направо разрешается водителю белого автомобиля?

Вариант поворота А; вариант поворота Б; оба варианта разрешаются; оба варианта запрещаются.

Объяснение

На изображении имеем участок дороги, где белый автомобиль может двигаться в двух направлениях – оба варианта являются поворотами направо Поворот А ведет на территорию магазина, а поворот Б – это обычный правый поворот на перекрестке.

Чтобы определить, какой вариант разрешен, нужно ориентироваться на дорожный знак, установленный перед водителем. Это знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает движение только в указанном направлении, то есть прямо.

Однако в правиле есть несколько важных исключений.

Водители транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам (например, автобусы или троллейбусы), могут отступать от требований этого знака. Кроме того, знак "Движение прямо" действует только на тот перекресток, перед которым он установлен, и не запрещает поворот направо на прилегающие территории, такие как дворы, жилые зоны, заправки или территории магазинов.

Следовательно, водитель может выполнить поворот А – направо на территорию магазина. Это разрешено.

При этом важно не путать: выезд с прилегающей территории не считается перекрестком. Поэтому после проезда поворота А действие знака "Движение прямо" не прекращается, и поворачивать направо на следующем перекрестке (вариант Б) запрещено.

Вывод: разрешается только поворот А – направо на прилегающую территорию магазина.Поворот Б на перекрестке является нарушением требований знака "Движение прямо".

Правильный ответ – 1.

