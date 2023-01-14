Как открыть авто, если ключи заперты внутри: в сети предложили необычный способ

Кто угодно может оказаться в ситуации, когда авто закрылось, а ключи остались внутри. При этом запасные ключи далеко и нет никакой возможности открыть дверь.

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Не стоит сразу паниковать. Ситуацию можно исправить. Об интересном и малоизвестном лайфхаке читайте в материале OBOZREVATEL.

Выйти из сложной ситуации поможет смартфон. На автомобильных форумах часто делятся необычным способом, как дистанционно можно открыть запертую дверь. Водители утверждают – лайфхак действительно работает.

Если дома есть запасные ключи от авто, позвоните кому-нибудь из домочадцев. Попросите собеседника взять ключи и поднести их к своему смартфону как можно ближе. Затем нужно нажать кнопку разблокировки. Свой телефон водителю следует поднести на расстояние не более 30 см от запертой двери.

С большой вероятностью лайфхак сработает и дверь откроется.

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