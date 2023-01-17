Как легко убрать шерсть с обивки авто: неожиданный способ

Путешествие с пушистым любимцем на авто может быть очень приятным и увлекательным, но наверняка будет иметь одно неприятное последствие. В салоне повсюду будет шерсть животного. Справиться с ней – та еще задача, поэтому некоторые владельцы животных смирились. Между тем, способ, как убрать шерсть с обивки машины, существует и достаточно легкий.

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OBOZREVATEL публикует рецепт специального средства. Для его изготовления вам понадобятся обычная вода и любой бельевой кондиционер. Их нужно смешать в равных пропорциях и залить в бутылку с распылителем.

Этим средством нужно обработать все места, где есть шерсть животного, и дать ему подсохнуть в течение 10-15 минут. После этого шерсть можно будет легко убрать щеткой, с помощью пылесоса или даже просто снять бумажным полотенцем – она будет легче отставать от текстиля или кожи.

Хорошо убирают шерсть и обычные хозяйственные резиновые перчатки. Наденьте их и протрите загрязненные места. Часть шерсти прилипнет к перчаткам, часть скатается в комки, которые потом легко будет убрать. Чтобы сделать такую чистку более эффективной, перчатки можно увлажнить или опрыскать салон водой из пульверизатора.

Также можно изготовить аналог валика для чистки одежды из обыкновенного скотча. Просто намотайте его вокруг руки липкой стороной наружу и соберите на нее всю шерсть. Через несколько минут салон будет чист.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, для чего салон авто нужно проветривать даже зимой.

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