Где разрешено поставить мотоцикл? Тест на знание ПДД

В городе, где небрежно относятся к правилам остановки и стоянки, свободного трафика по дорогам вряд ли дождутся водители. Но хорошо ли вы знаете требования ПДД к тому, где можно припарковать свое транспортное средство?

Проверьте себя на примере теста с мотоциклистом, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Как видим из условий задачи, он планирует поставить свой байк на стоянку – каким из двух предложенных мест он может для этого воспользоваться? Вот варианты ответа:

в месте А; в месте Б; в обоих местах разрешается; в обоих местах запрещается.

Чтобы дать правильный ответ на эту задачу, нужно внимательно присмотреться к каждой из предложенных для парковки точек. Точка А – это стоянка с правой стороны проезжей части, расположенная как можно правее прямо у тротуара. А точка Б – это стоянка в специально отведенном месте, обозначенная соответствующим дорожным знаком 5.42.1 "Место для стоянки".

Пункт 15.1 действующих ПДД указывает, что остановка и стоянка транспортных средств на дороге должны осуществляться в специально отведенных местах или на обочине. Обочины на этом участке дороги у нас нет. Поэтому остается определить, разрешается ли стоянка мотоциклов на конкретно этом месте для стоянки?

Под упомянутым знаком мы видим табличку, на которой изображен легковой автомобиль, стоящий передом к тротуару. Если стоянка здесь разрешается только легковым автомобилям, то тогда мотоциклист должен ставить свой байк в точке А. Поскольку согласно пункту 15.2 правил, при отсутствии специально отведенных мест или обочины, или когда остановка или стоянка там невозможны, они разрешаются у правого края проезжей части.

Но табличка 7.6.4, которую мы видим в условиях задачи, на самом деле указывает на способ постановки транспортного средства на стоянку. Правила описывают ее как указание, каким образом должны парковаться легковые авто и мотоциклы на стоянке возле тротуара. В данном случае – передом к нему.

Это означает, что в этой ситуации мотоциклист имеет право поставить своего железного коня на стоянку в специально отведенном для этого месте. В таком случае место для стоянки А использовать ему запрещается. Правильным является второй вариант ответа.

