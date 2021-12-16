В деле электризации автопарка Украина отнюдь не в лидерах, несмотря на то, что весной босс компании "Фольксваген" заявил, что электрическая революция в автопроме победила. А в октябре босс "Форда" провозгласил даже, что она уже завершилась!

Гм, если уж такие киты выбрали этот путь, если капитализация "Теслы" переваливала за триллион, то очевидно будущее и впрямь за электроавто и назад пути нет? Так считают, но это не факт. Нынче к скептикам добавились алармисты, которые в прогресс верят, но боятся коллапса, когда производство машин с ДВС прекратят, а выпуск электромобилей не сможет достичь требуемого уровня. Их аргументы весомы и такое действительно может произойти.

Поэтому заметим, что в Украине имеются месторождения кобальта, а в канадской провинции Онтарио есть город Кобальт, известный тем, что в начале XX века там добывали больше всех в мире серебра. Добывали, добывали, да и выдобыли – сейчас это город-призрак. Но с перспективами, не зря носит такое название. Потому что кобальт, литий, никель и редкоземельные металлы все более востребованы, их добыча быстро растет, и почти также быстро растут цены на них. Что ведет к удорожанию и без того самого дорогого элемента электромобиля – аккумуляторной батареи.

Если сейчас 1 кВт/ч емкости обходится в $105 и батарея автомобиля, близкого по параметрам к Тесла Модели 3 (от 50 до 82 кВт/ч), стоит примерно $5250-$8600, то в ближайшее время кВт/ч может дойти до $115 и больше. Что потянет за собой всю цепочку цен.

Оценка составлена на основе данных о китайском рынке, но касается и других стран — в компании Benchmark Mineral Intelligence (BMI) считают, что японские и южнокорейские поставщики последуют примеру китайских коллег и поднимут стоимость своей продукции, а в США она и так выше. Так, в начале ноября из Китая писали, что в ближайшие месяцы их электрокары могут резко вырасти в цене из-за дефицита лития для аккумуляторов. По данным BMI, стоимость карбоната лития подскочила до $28,6 тыс. за тонну — более чем на 300% по сравнению с показателями прошлого года. "Стоимость сырья, особенно лития, растет и теперь напрямую влияет на стоимость аккумуляторов", — заявил гендиректор BMI Саймон Мурс.

Причины понятны без аналитиков, они заключаются в слишком высоком спросе — мировая аккумуляторная промышленность оказалась не готова к таким темпам электрификации транспорта. Как отмечает Reuters, это противоречит популярным прогнозам о падении стоимости литий-ионных батарей за счет ввода в строй новых фабрик и технологического прогресса. Так оно и было поначалу, однако аппетиты производителей электромобилей быстро выросли из-за высокого потребительского спроса и экономических стимулов, поэтому поставщики не успевают добывать сырье для аккумуляторов в достаточном количестве.

Так, согласно докладу Международного энергетического агентства (МЭА), если в 2020 году по дорогам планеты колесило 11,2 млн электрокаров, то к концу нынешнего десятилетия цифра вырастет до 145 млн. А цены на машины уже начали расти, и недавно Илон Маск оправдывался подорожанием сырья, а именно лития и кобальта — ключевых материалов для батарей. Как правило, в них используется карбонат и гидроксид лития. Они уже подорожали на 300%, и вслед за ними начала расти стоимость других компонентов. Сульфат никеля на китайском рынке подорожал на 30% за последние 12 месяцев. С гидроксидом кобальта, также популярным компонентом батарей, ситуация не лучше: средняя цена поднялась более чем на 80% и сейчас составляет $47,8 тыс. за тонну.

По информации Rho Motion, мировые продажи электромобилей выросли на 150% за первые семь месяцев 2021 года — всего было продано более 3 млн. электрокаров. При этом на КНР пришлось около 1,3 млн. машин. Аналитики прогнозируют, что к концу года будет продано как минимум 5,8 млн. машин с электродвигателями. И просто судя по громогласно высказанным планам "Фольксвагена", "Форда", иных компаний, не говоря уже о "Тесле", понятно, что с каждым годом продажи будут быстро нарастать. Чтобы обеспечить их, расширяется производство машин, а чтобы обеспечить его, строится множество аккумуляторных заводов.

Однако удастся ли обеспечить их сырьем? Повторю: не факт. По прогнозам того же МЭА, к 2040 году спрос на литий вырастет в 40 раз, на кобальт и никель в 20. Но их мировые запасы очень ограничены, а инвестиции в развитие добычи в последние годы были недостаточны. Как следствие, по всем экономическим канонам нас ждет взрывной рост цен на эти металлы, что сделает электрокары слишком дорогими. Так, в мире имеется 14 млн. тонн подтвержденных запасов лития. Не так уж много, хотя это очень распространенный элемент, рождавшийся вместе с водородом и гелием в первые мгновения мира. В год добывается 35-38 тыс. тонн. Примерно 40% идет на аккумуляторы, 26% для изготовления керамики и стекла, 13% на смазочные материалы, 7% в металлургию, 4% на выпуск систем кондиционирования, по 3% используются в медицине и производстве полимеров.

Основным драйвером спроса будет рынок аккумуляторов для мелких (бытовая электротехника, смартфоны, ноутбуки) и крупных мобильных и стационарных платформ (накопители энергии). На мелкие идет всего 2%. Крупные мобильные платформы это электромобили, автобусы, грузовики и корабли. Для Теслы Model S нужно 52,5 кг лития, для IPhone 1 грамм. Автоконцерны намерены выйти на уровень продаж примерно в 15 млн. новых электромобилей к 2025 году, на что потребуется 98000 тонн лития. Это почти втрое больше нынешней добычи. И только на автомобили.

А взять паромы "Тихо Браге" и его систершип "Аврору", что курсируют между датским Хельсингёром (шекспировским Эльсинором) и шведским Хельсингборгом? Они берут на борт до 240 автомобилей и более 1000 пассажиров, и шведско-швейцарский концерн ABB, известный винторулевыми колонками Azipod, поставил на них по блоку аккумуляторных батарей мощностью 4,16 МВт, что соответствует 5000 автомобильных батарей! То бишь на каждый корабль пошло примерно 250 тонн лития. В Китае тоже такие строят.

Но главным потребителем будут заводы-батареи высокой емкости, хранящие энергию от возобновляемых источников. Они состоят из тысяч (до 10) больших аккумуляторов, содержащих тонну лития. До 2025 года ежегодный прирост потребления лития для таких стационарных платформ составит 40% при использовании ежегодно до 200 тыс. тонн металла.

А так как по оценкам экспертов, к 2025 году мировая добыча вырастет до 320 тыс. тонн, то на керамику, стекло, смазку и прочее уже ничего не остается, тогда как суммарный спрос по оценкам Goldman Sachs дойдет до 779 000 тонн! Запасов и на 20 лет не хватит. Технологии же, позволяющие аккумуляторам обходиться без лития, появятся только через 10 лет. Может быть.

Но с литием дела обстоят еще сравнительно неплохо, как и с никелем. Так, хотя никель на лондонской бирже металлов за пять лет и вырос в цене почти вдвое, но это больше рыночные, биржевые колебания, о чем свидетельствует нервный график цены. Добыча его растет, запасов хватает и беспокоиться особо не о чем. Разве что не так быстро будет происходить переход на электроавто, как планировалось, но в этом есть и свои плюсы, поскольку этот переход несет весьма серьезные опасности. О которых поговорим в следующий раз.

Ключевой проблемой является кобальт и мы не зря поминали Украину и городок в Онтарио. Дело в том, что около 65% его добычи приходится на ДРК, Демократическую Республику Конго, одну из беднейших стран мира. И эта страна не только бедна, а и нестабильна. Из-за политической ситуации там в конце 1970-х годов цена на кобальт поднималась на 2000%! Реальным риском может стать бунт населения на территориях бывшей провинции Катанга (упразднена в 2015 г.), где на кобальтовых рудниках работает до 150 тыс. рудокопов, обеспечивающих порядка 10% мировой добычи кобальта. Они трудятся в адских условиях по 14-16 часов в день за 1-2 доллара. И там широко практикуется детский труд...

Еще одна проблема это Китай. Если ДРК доминирует в добыче кобальта, то Китай является мировым лидером в области металлургической обработки кобальтовых руд, выпуская половину объемов кобальтосодержащих продуктов в мире. В американо-китайском противостоянии Пекин может использовать кобальт в качестве одного из рычагов воздействия на Вашингтон. Китайские компании активно участвуют в проектах за рубежом, и принимая во внимание то обстоятельство, что 75% мирового лития также в той или иной мере проходят через Китай, у него на руках козырная карта, которая может поставить под вопрос деятельность таких компаний как Apple, Dell, General Motors, Ford или Tesla. Как видите, не столь уж безоблачны перспективы электрореволюции!

Городок Кобальт тут притом, что после добычи серебра там остались огромные шлаковые отвалы, содержащие кобальт (руда с содержанием кобальта более 0,5% считается богатой), и они могут стать истинной Голкондой автопрома. Есть надежда и на Украину, но, честно говоря, она невелика.