Вьетнамцы обеспечат американцев электрическими кроссоверами

Вьетнамская компания VinFast на автошоу в Нью-Йорке анонсировала лизинговую программу, а также цены на свои электрические кроссоверы VF 8 и VF 9. Автомобили будут продаваться без батарей, а для АКБ предложат несколько вариантов аренды.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Покупателям электромобилей компания предлагает две программы лизинга батареи по цене $35 в месяц для модели VF 8 и $44 – для более крупного кроссовера VF 9.

Программа Flexible рассчитана на тех пользователей, среднемесячный пробег которых составлять порядка 500 км. В этом случае компания VinFast гарантирует, что 1 миля (1,6 км) пробега обойдется владельцу в 11 центов для модели VF 8 и 15 центов – для VF 9.

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Для тех пользователей, пробег которых превышает 500 км, компания предлагает план Fixed. Стоимость электроэнергии для питания электрокаров обойдется в $110 для владельцев VF 8 и $160 – VF 9. Для первых покупателей своих электромобилей компания VinFast готова предложить программу Fixed на постоянной основе на весь срок эксплуатации авто. Кроме того, в VinFast предоставляют пожизненную гарантию на АКБ и возможность ее бесплатной замены в случае, если ее емкость опустится ниже 70%.

Появление электрических кроссоверов VinFast VF 8 и VF 9 у американских дилеров ожидается во второй половине нынешнего года. На 2023 год запланировано появление версии VF 9 с увеличенным пробегом.

Кроссоверы будут доступны в двух комплектациях – Eco и Plus, которые отличаются емкостью батарей. В зависимости от этого заявленный пробег при полностью заряженной АКБ составляет у версии VF 8 от 400 до 470 км, а для более крупной модели VF 9 эти показатели составляют от 422 до 594 км.

Стоимость базовой версии VF 8 Eco без учета цены батареи и программы лизинга – $40700. Топовая конфигурация кроссовера VF 9 Plus обойдется минимум в $60500. На автошоу в Нью-Йорке компания VinFast предложила посетителям провести тест-драйв модели VF 8. Кроме того, компания намерена организовать в США собственное сборочное производство в Северной Каролине уже в 2024 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания VinFast презентовалa люксовый SUV во Вьетнаме.