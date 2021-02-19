В Канаде появится собственный производитель электрокаров

Канадский стартап Maple Majestic поделился информацией о своем первом проекте –электрическом седане. Правда, новинка пока не имеет собственного имени.

Об этом сообщается на сайте компании. Стартап под названием Maple Majestic намерен стать первым канадским производителем современных электромобилей.

Несмотря на повальное увлечение кроссоверами, канадская компания решила начать свою деятельность с седана, хотя, основатель проекта Аркадиуш Камински обещает, что это будет "настоящий суперкар с четырьмя дверями"

Автомобиль получит регулируемую подвеску, которая позволит менять дорожный просвет в широком диапазоне, а его максимальная величина будет составлять внушительные 290 мм. Это больше чем у Jeep Wrangler Rubicon, который может похвастать лишь 274 миллиметрами клиренса.

Колесная база обещана на уровне 3100 мм, что больше чем у BMW 5 Серии, но меньше чем у "семерки". Это позволит предложить водителю и его спутникам достаточно просторный салон. По словам создателей, компоненты силового агрегата будут использоваться от различных производителей, а в компании намерены "сфокусировать свои усилия в других инновационных областях".

Кроме того, в компании намерены предложить различные варианты батарей, чтобы удовлетворить потребности разных групп покупателей. Также будет предложена версия с компактным бензогенератором, который позволит увеличить запас хода. Когда ожидать появления первого канадского электромобиля, а также какой будет его цена пока не сообщается.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал: