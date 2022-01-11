Skoda представила скетчи электрокросса Eniaq Coupe iV

В преддверии мировой премьеры нового электрического кроссовера Eniaq Coupe iV, которая запланирована на 31 января, компания Skoda показала новые иллюстрации модели. Новинка сравнивается с купе Popular Monte Carlo 30-х годов прошлого века.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый представитель электрического семейства автомобилей Skoda разделит платформу MEB концерна Volkswagen с представленными ранее родственными моделями VW ID.5 и Audi Q4 e-tron Sportback.

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Первоначально покупателям предложат на выбор две батареи – на 62 или 82 кВтч. Также новинка будет доступна в трех вариантах мощности – от 179 до 265 л.с. По сравнению с обычным Enyaq iV новинка получит более обтекаемый кузов оптимизирован, что позволило снизить коэффициент сопротивления воздуху Сх с 0.27 до 0.234. В результате улучшенной аэродинамики удалось увеличить запас хода до 534 км.

До средней стойки Enyaq Coupе iV будет унифицирован с обычным Enyaq. Например, в качестве опции будет предлагаться оригинальная светодиодная панель радиатора Crystal Face. Купеобразный SUV будет на 4 мм короче (4653 мм), а более покатая крыша привела к незначительному уменьшению объема багажника до 570 л (-15 л).

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