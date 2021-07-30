Scuderia Cameron Glickenhaus представила водородный пикап

Американский производитель спорткаров и багги – Scuderia Cameron Glickenhaus – представил проект пикапа на водородных топливных элементах. Новинка создана на базе модели Baja Boot.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка получила длинное название Zero Emission Hydrogen Fuel Cell Boot Pickup Concept.

На единственной иллюстрации видно, что визуально автомобиль унаследовал много от обычного Baja Boot с традиционным ДВС. Новинка получила массивную защиту моторного отсека, лебедку, стальной бампер и "квартет" фар головного света. Кроме того, в темное время суток пригодится комплект светодиодных фонарей на крыше. А на бездорожье придет на помощь "зубастая" внедорожная резина на стальных дисках.

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Как и подобает настоящему внедорожнику, автомобиль получил защитные балки спереди, сзади и по бокам. Вездеход будет исключительно двухместным, так как все пространство за креслами водителя и единственного пассажира, а также часть грузового отделения отведены под установку трех внушительных водородных баллонов суммарным объемом 46,2 кг.

По словам Джеймса Гликенхауса, идея заключалась в том, чтобы обеспечить пробег без остановки на расстояние до 960 км. Изготовить действующий прототип компания планирует до конца текущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, дорожную версию болида SCG 007S оценили в $2,3 миллиона.