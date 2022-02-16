Porsche представила инсталляцию со старейшим электромобилем

Сергей Иванов
Электромобили
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Porsche представила инсталляцию со старейшим электромобилем
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Музей Porsche в Штутгарте представил новую футуристическую инсталляцию. В экспозиции Future Heritage демонстрируется Egger-Lohner C.2 Phaeton – старейший сохранившийся электромобиль, над которой работал Фердинанд Порше.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Egger-Lohner C.2 Phaeton 1898 года выпуска – один из важнейших автомобилей в коллекции компании. Переднеприводный автомобиль приводился в движение "Октагоном" – электродвигателем, разработанным Порше. Впервые он выехал на улицы Вены 123 года назад.

Переднеприводный автомобиль приводился в движение ''Октагоном'' – электродвигателем, разработанным Порше
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Электромобиль установлен на специальном постаменте, создающим иллюзию того, что он путешествует во времени. Это стало возможным благодаря сочетанию светодиодной технологии, специально изготовленным зеркальным дискам, 3D-видео и "космическому" саундтреку.

Электромобиль установлен на специальном постаменте, создающим иллюзию того, что он путешествует во времени

"Многие посетители никогда не ассоциировали экипаж без лошади с электромобилем", — говорит куратор Айрис Хакер, объясняя обновление. – Теперь мы создали настоящий вау-эффект. Каждый посетитель знакомится с электрическим началом Porsche благодаря технологии бесконечного зеркала. Никогда раньше эта технология не использовалась".

2,5-минутный фильм в формате 3D состоит из 4 сюжетов и погружает зрителя в 120-летнюю историю Porsche. Действо сопровождается специально созданными окружающими звуками, похожими на звучание полностью электрических моделей Porsche. "Инсталляцию действительно стоит посмотреть с разных ракурсов, чтобы полностью насладиться волшебной глубиной измерения", — рекомендует Айрис Хакер.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche Design отметила свое 50-летие

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