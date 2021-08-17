Nissan презентовал 'заряженный' хэтчбек Note Aura Nismo

После презентации нового хэтчбека Note Aura в спортивном подразделении Nismo подготовили свое видение этой модели. Автомобиль получил собственные настройки шасси и фирменный обвес.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. По словам создателей, вдохновение мастера черпали в мире автоспорта и болидов электрической серии Formula E.

Новинка получила аэродинамический обвес, включающий передний сплиттер, боковые "юбки" и диффузор сзади. 17-дюймовые алюминиевые диски имеют уникальный дизайн. Кроме того, автомобиль богато украшен красными акцентами, которые используются в элементах обвеса, а также корпусах зеркал.

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В салоне появились спортивные "ковши", отделанные текстилем и синтетической кожей. Также их украсили логотипами Nismo и декоративной строчкой красного и серого цвета.

Note Aura Nismo оснащается системой e-Power, в состав которой входят 1,2-литровый 3-цилиндровый мотор, работающий в качестве генератора, а также пара электромоторов, которые приводят машину в движение. Суммарная отдача силового агрегата – 134 л.с. и 300 Нм. Версия Nismo имеет три режима движения – Normal, Eco и Nismo. В последнем обеспечивается лучшая реакция на нажатие педали акселератора, а остальные режимы перенастроены на более комфортное движение.

Аэродинамический обвес улучшает стабильность автомобиля на дороге на высоких скоростях. Также новинка имеет уникальные настройки подвески и рулевого управления. Цена Note Aura Nismo станет известна ближе к началу продаж, которые запланированы на осень.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan создаст компактный электрический пикап.