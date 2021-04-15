GM и LG построят новый завод по выпуску аккумуляторов

В рамках объявленной ранее стратегии электрификации, американский концерн General Motors совместно с партнерами из LG Chem анонсировали строительство нового завода по выпуску АКБ.

Об этом сообщает портал Carscoops. Второе по счету предприятие позволит ускорить процесс перевода автомобилей американского концерна на электротягу.

Завод будет построен по соседству з заводом GM в Спринг Хилл, штат Теннесси. Производимые новым предприятием аккумуляторные батареи предназначены для использования в новейшем электрокаре Cadillac Lyriq, который будет выпускаться в Спринг Хилл.

На создание новых мощностей концерн намерен инвестировать порядка $2,3 млрд. Ранее производитель анонсировал инвестиции в размере $2 млрд в модернизацию сборочного завода в Спринг Хилл.

Презентация первого в истории марки Cadillac электрического кроссовера состоится 21 апреля на автошоу в Шанхае. Ориентировочная стоимость новинки ожидает на уровне $60 тысяч, а запас хода составит порядка 480-500 км.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, концерн GM анонсировал создание электрического пикапа Chevrolet Silverado. К 2025 году концерн планирует представить 30 новых электрокаров.