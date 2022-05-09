Ford показал электрический Transit Custom

Американская компания Ford показала свое новое электрические детище – E-Transit Custom. Автомобиль станет родоначальником целого семейства коммерческих моделей бренда на электротяге.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Наследник "самого продаваемого вена" пополнил модельную гамму компании с голубым овалом. Ford E-Transit Custom получил привлекательный внешний вид, но главное достоинство новинки – солидный запас хода. Модель получила выразительную дизайн с LED-фарами, объединенными между собой тонкой светодиодной лентой, выразительный бампер и зарядный порт на передней панели кузова.

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Остальная часть фургона более традиционна, но обилие выштамповок позволила отойти от привычных рубленных форм и плоских панелей. Также привлекает внимание большая колесная база, плавная плечевая линия и ярко выраженные колесные арки. Cзади появились стильные светодиодные фонари и двухстворчатая дверь, облегчающая погрузку в ограниченном пространстве.

Полные технические характеристики будут обнародованы позже, но в компании подчеркивают, что автомобиль имеет "бескомпромиссную электрическую архитектуру", обеспечивающей запас хода до 380 км. Новинка может подзаряжать батарею с помощью скоростной зарядки постоянного тока, способна буксировать прицеп, а также использует технологию ProPower Onboard, ранее представленную на электропикапе F-150 Lightning. Эта технология позволяет использовать электрическую сеть фургона в качестве портативного генератора для питания внешних приборов и оборудования.

По словам создателей, E-Transit Custom был разработан, "чтобы установить новые ориентиры в европейском сегменте фургонов грузоподъемностью 1 тонна и помочь предприятиям в регионе без особых усилий перейти на электрифицированные автомобили". Новинка будет "поддерживаться программным обеспечением Ford Pro, а также комплексными решениями для зарядки, сервисного обслуживания и финансирования через единую комплексную платформу, чтобы помочь увеличить время безотказной работы и снизить эксплуатационные расходы".

Больше информации о E-Transit Custom планируют представит в сентябрь, а производство начнется на заводе в Турции в 2023 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford начала серийной производство электропикапа F-150 Lightning.