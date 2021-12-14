Электрический кроссовер Opel Mokka-е: объявлены украинские цены

Новый электрический кроссовер Opel Mokka-е совсем скоро появится в салонах официальных дилеров немецкого бренда в Украине. Заказы на новинку уже принимаются, а цена объявлена – 939 300 грн.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Вторая генерация кроссовера во многом является знаковой для немецкого бренда. Именно Mokka первым примерил новое "лицо" марки – Opel Vizor, а также инновационный цифровой кокпит – Pure Panel. Кроме того, новинка стала первым кроссовером марки, который доступен как с традиционными ДВС, так и в электрической модификации Mokka-e.

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Дизайн новинки привлекает своими гармоничными пропорциями и вниманием к мелким деталям. Короткие свесы и мускулистые формирует образ компактного современного кроссовера. Длина новинки достигает 4,15 м, а просторный салон вмещает 5 человек. Наиболее яркой особенностью экстерьера Mokka-e является фирменное "лицо" Opel Vizor –объединенные в горизонтальной плоскости светотехника и облицовка радиатора.

Яркий и эмоциональный внешний вид модели продолжается в инновационном интерьере Pure Panel. Главными элементами салона стали два широких цифровых дисплея – 12-дюймовый экран приборной шкалы и 10-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. Количество кнопок на центральной консоли сведено до минимума, а управление большинством функций и систем возложено на сенсорный экран.

Электрический кроссовер Моkkа-е будет представлен в Украине в максимальной комплектации Ultimate. Автомобиль оснащен 136-сильным электромотором и литий-ионной батареей на 50 кВтч. С таким арсеналом новинка способна преодолевать без остановки более 320 км. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч.

Водитель может выбрать один из трех режимов движения – Eco, Normal и Dynamic. Наличие встроенного зарядного устройства на 11 кВт позволяет зарядить батарею до уровня 80% за 30 минут на станции мощностью до 100 кВт. В домашних условиях с помощью зарядного устройства типа "wallbox" потребуется порядка 5 часов. Подзарядит батарею в дороге поможет система рекуперации энергии торможения.

"Мы видим высокий интерес к электромобилям концерна Stellantis в Украине. Последнее пару лет мы активно изучали интерес и объем потенциальных продаж. В результате было принято решение презентовать на нашем рынке немецкий электро кроссовер Opel Моkkа-е в числе первых. Присутствует огромный интерес как со стороны розничных покупателей, так и со стороны корпоративных клиентов и лизинговых компаний. Первые автомобили станут в тест-парк дилеров до конца этого года, а клиенты смогут начать получать заказанные авто уже в начале 2022-го года. Мы верим в потенциал данного сегмента в Украине и готовы максимально инвестировать в развитие электромобилизации в нашей стране, предлагая доступный и качественный продукт, а также официальный сервис и гарантию на него", – комментирует Руслан Акимов, генеральный директор представительства концерна Stellantis в Украине.

Для рынка Украины концерн Stellantis предлагает общеевропейские условия гарантии на автомобиль – 3 года или 100 тысяч км (в зависимости от того, что наступит раньше). На батарею и тяговое оборудование гарантия будет действовать на протяжении 8 лет либо 160 тысяч км с сохранением минимальной емкости батареи на уровне 70%.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электрический кроссовер Opel Mokka-е получил престижную награду – "Золотой руль 2021".