Дистрибьютор CHERY упростил украинцам выбор нового авто: что изменилось

Автомобильный бренд CHERY открыл возможность для просмотра актуального перечня доступных автомобилей прямо на официальном сайте украинского дилера.

Об этом говорится в официальном сообщении компании "СИ ЭЙ АВТОМОТОВ", входящем в состав компаний Корпорации "УКРАВТО".

Это позволило сделать процесс выбора нового автомобиля еще более удобным и простым. Модельный ряд автомобилей CHERY TIGGO, доступный в дилерской сети по всей Украине, и готов удовлетворить потребности будущих покупателей по выбору по цвету, комплектации или типу двигателя.

На официальном сайте дилера CHERY действуют выгодные предложения на покупку автомобилей по специальным ценам. Выбирать новый автомобиль можно уже сегодня, сделав первый шаг к новому автомобильному опыту.

Как отмечается, приведенные на сайте цены рекомендованы и могут отличаться от окончательной цены, предложенной клиенту официальным дилером CHERY в Украине. Актуальные цены можно уточнить в салонах официальных дилеров или по тел. 0 800 5000 19 (звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатные, с мобильных телефонов – согласно тарифам операторов связи).

Актуальные цены с учетом скидки указываются в договорах купли-продажи автомобиля, подписанных с официальным дилером в Украине.