Бюджетник Volvo: появились фото дешевого гибридного кроссовера

Бюджетный кроссовер Lynk & Co 06 – результат совместной работы Volvo и Geely. Именно шведский бренд оказывает наибольшее влияние на молодую компанию технологиями и дизайном.

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Фото Lynk & Co 06 показали на сайте CarNewsChina. Это рестайлинговый кроссовер, который на китайском рынке стоит от $20 000. Но вскоре новинку отправят и в Европу.

Длина бюджетного кроссовера составляет 4350 мм при колесной базе в 2640 мм. Ширина – 1820 мм, а высота равна 1625 мм. По размерам автомобиль сравним с Nissan Qashqai.

Доступная модель получил мощную гибридную силовую установку, в составе которой – бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 120 л.с. и 218-сильный электромотор. Максимальная скорость такой модификации составит 178 км/ч. А батарейный блок емкостью 19 кВтч позволит преодолевать около 100 км исключительно на электротяге.

Кроме того купить Lynk & Co 06 можно будет и в базовом исключительно бензиновом исполнении. В этом случае под капотом окажется 1,5-литровый двигатель на 190 л.с.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, китайская компания Chery подготовила дешевый электромобиль с эффектным дизайном.