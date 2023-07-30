Авто каких цветов больше всего падают в цене: будет трудно перепродать

Из факторов, влияющих на стоимость автомобиля во время вторичной продажи, цвет кажется наименее очевидным. Однако, как показывают исследования, он имеет свое влияние.

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Изучить, как сказывается цвет авто на его цене, взялся агрегатор iSeeCars. Чтобы сделать свои выводы, эксперты платформы проанализировали данные о ценах более 1,3 миллиона подержанных автомобилей трехлетнего возраста. И вот к каким выводам пришли.

Общие данные

За три года работы средний автомобиль теряет 22,5% от своей стоимости. Однако если его кузов будет окрашен в желтый цвет, снижение цены составит лишь 13,5%. Это редкий цвет, спрос на который значительно превышает предложение.

Меньшее, чем 20% снижение цены в среднем наблюдалось для машин также бежевого, оранжевого и зеленого цветов. Неплохо сохраняют ценность красный и белый. Больше всего обесцениваются серебристые, коричневые черные и золотистые автомобили.

А вот как влияет цвет кузова на понижение цены подержанного авто в зависимости от его типа.

Внедорожники

Меньше всего теряют в цене желтые, оранжевые и фиолетовые машины класса. Это необычный цвет для внедорожников. Поэтому они кажутся покупателям более редкими и ценными. А вот серебристый, золотистый и черный приведут к более сильному падению стоимости. Среднее значение для внедорожников имеет синий цвет – 24,8% потерянной стоимости.

Пикапы

Среди пикапов меньше всего теряют в цене бежевые автомобили. В последние годы этот цвет начал ассоциироваться с премиальным убранством салона, отсюда и такой спрос. Также несильно дешевели трехлетние пикапы оранжевого, зеленого и коричневого цвета. А черный и серебристый снова отстают – цена на них одна из самых низких. Так же, как и на синие.

Седаны

Неожиданно в категории седанов цветом, который обесценивается меньше всего, оказался коричневый. Аналитики связывают это с консервативностью поклонников этого типа автомобилей, которым нравятся не кричащие цвета. Впрочем, в тройке лидеров здесь оказались также красный и оранжевый. А больше всего сбивали цену на седаны серый, черный, золотой и фиолетовый.

Кабриолеты

Покупатели авто с откидным верхом тоже оказались поклонниками яркого желтого. По крайней мере, баланс спроса и предложения на них сбивает цену такого типа машин меньше остальных. Так же "дорогими" здесь являются оранжевый, синий и зеленый. А серый, черный и серебристый обесценивают кабриолеты больше всего.

Купе

И в этом классе желтый цвет – лидер. Вообще ситуация с купе похожа на ситуацию с кабриолетами. Наименьшая уценка приходилась также на оранжевый, красный, синий и зеленый. А вот что отличает данный класс, так это то, что больше всего сбивает цену белый цвет кузова. Также сильно дешевеют серебристые, фиолетовые и черные купе.

Минивэны

Среди покупателей минивэнов поклонников желтого цвета не нашлось. Здесь наименьшее влияние на снижение цены оказывает зеленый цвет. Также несильно обесценивают подобные автомобили коричневый, синий и белый. А вот красный оказался в списке тех цветов, которые сбивают стоимость больше всего. Вместе с черным и серебристым.

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