Зять Эрдогана сделал Турцию мировым лидером в области военных дронов – Bloomberg

Турецкий инженер и предприниматель, технический директор и совладелец компании "Baykar" Сельчук Байрактар фактически сделал Турцию мировым лидером в области военных дронов. Недавно компания заявила, что готовит к полету ударный БПЛА Bayraktar TB3, который может взлетать и приземляться на кораблях с короткой взлетной полосой.

Выпускник Массачусетского технологического института Сельчук Байрактар по совместительству является зятем президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Об этом пишет издание Bloomberg.

"В последние годы Baykar стал ключевой частью усилий Эрдогана по созданию самодостаточной оборонной промышленности, производящей продукцию от вооруженных дронов до истребителей и военных кораблей. Все они призваны поддержать его все более агрессивную внешнюю политику в регионе, погрязшем в конфликте. Но после вторжения России в Украину зарубежные продажи БПЛА также неуклонно росли, что дало Турции большее политическое влияние далеко за пределами Ближнего Востока", – говорится в статье.

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В комментарии изданию Байрактар сказал, что вскоре компания начнет массовое производство как минимум одного из двух передовых дронов, которые будут взлетать из недавно построенного турецкого мини-авианосца TCG Anadolu.

В то же время Baykar стремится расширить свою долю на рынках от Африки до Европы и Азии за счет существующих беспилотных боевых машин TB2 и Akinci, а также недавно разработанных TB3 и Kizielma.

Он заявил, что новые дроны "произведут революцию в военном влиянии Турции от Черного моря и Кавказа до восточного Средиземноморья и берегов Северной Африки". Они "позволят Турции вести наблюдение и определять атаки на континенты благодаря увеличению времени их полета и радиуса действия".

Как говорится в материале, использование Турцией БПЛА подчеркивает меняющееся лицо войны в одном из самых нестабильных регионов мира. Например, беспилотники переломили ход многолетней борьбы Анкары против Рабочей партии Курдистана на юго-востоке страны, северном Ираке и в Сирии. Относительно дешевые в изготовлении и использовании дроны в последние годы помогли перевести конфликты в таких отдаленных местах, как Азербайджан и Ливия, в пользу турецких союзников.

За последние два десятилетия компания получила 82% своей прибыли от экспорта, сказал Байрактар, добавив, что за последний год производственные мощности увеличились на 50%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию турецких БПЛА Bayraktar. Между производителем этих беспилотников компанией BAYKAR MAKINA и Министерством обороны Украины был заключен договор о строительстве центра.

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