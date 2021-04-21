Журналисты в Литве рассказали о рабском труде дальнобойщиков-иммигрантов: как работают схемы эксплуатации

Желание заработать деньги часто приводит людей из третьих стран, в том числе и Украины, в Литву. Достаточно популярной среди иммигрантов является транспортная сфера. В этой стране работает около 77 тысяч водителей-дальнобойщиков, среди которых около 90 процентов – приезжие. Однако, несмотря на все ожидания, эти люди сталкиваются практически с невероятной эксплуатацией труда.

Об этом сказано в журналистском расследовании литовского интернет-телеканала Laisvės TV. Как оказалось, одна из важнейших сфер экономики страны основана на рабском труде иммигрантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Свое исследование журналисты проводили на протяжении четырех месяцев. Они собрали свидетельства, заключения экспертов и документы, а также опросили водителей, работающих в разных литовских компаниях. Их опыт – разный, но всех объединяет одно – дальнобойщики рассказывают об эксплуатации, испытанной в Литве и сравнивают это с рабством.

Каждая история начинается практически одинаково – веря обещаниям литовских предпринимателей о высокой заработной плате и хороших условиях труда, эти люди копят деньги и приезжают в Литву, но, устроившись на работу, попадают в своеобразную ловушку. Они на собственном опыте узнают, как работают схемы эксплуатации и уклонения от уплаты налогов, созданные литовскими перевозчиками.

В сюжете показаны условия, в которых проживают иммигранты. Они рассказывают, что после подписания контрактов могут подолгу сидеть без работы и денег, зарплаты часто задерживают, их обманывают. Перед поездками транспортные фирмы взымают с водителей плату за возможные несчастные случаи в будущем – такие сборы незаконны, а деньги официально не учитываются. Также существуют определенные векселя, часто подписав которые, водителя остаются в долгу перед компанией.

Подробнее о схемах эксплуатации иммигрантов литовскими компаниями смотрите в сюжете