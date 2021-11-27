Киевские друзья волнуются за американцев, не голодаем ли? Я чуть не сел от удивления! Оказывается, вслед за российской пропагандой какие-то украинские каналы начали рассказывать о пустых полках в наших магазинах, о заоблачных ценах и прочих ужасах. Мол, мы чуть ли не в мусорных баках роемся...

От неожиданности забыл даже поинтересоваться киевскими ценами и ассортиментом, но не думаю, что первые стали за год ниже, а второй шире. Что касается России, то дня не проходит, чтобы френды по Фейсбуку не жаловались на цены – инфляция там бьет все рекорды! Видимо, в этом и выражается путинская стабильность.

Получил я также письмо от Трампа с поздравлениями к празднику (как ни старался сохранить характерный стиль автора, все же автоматически приводил его к литературному виду, ибо оригинал просто ужасен):

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"Юрий, От имени всей семьи Трампов хочу пожелать каждому американцу здоровья и счастливого Дня Благодарения! Нам есть за что быть благодарными, но, к сожалению, РЕКОРДНО ВЫСОКАЯ ИНФЛЯЦИЯ – не одна из таких вещей. Байден получил прекрасную, крепкую экономику, созданную мной, и предал ее пламени. Цена праздничной трапезы в День Благодарения выросла на 14%. Постыдно. Мне грустно думать, что ВЫ расплачиваетесь за ужасное лидерство Джо Байдена. Вы всегда были честны со мной, поэтому мне нужно знать: ПРЯМО СЕЙЧАС, КОГО ВЫ ПРЕДПОЧТЕТЕ БЫТЬ ВАШИМ ПРЕЗИДЕНТОМ? ПРЕЗИДЕНТА ТРАМПА или ДЖО БАЙДЕНА?"

Тут что ни слово, то наглая ложь, что и понятно: Трамп, судя по всему, ни разу в жизни не сказал ни слова правды и ему, перефразируя знаменитое выражение Декарта, можно приписать слова "Я лгу, значит, я существую".

Это Трамп получил в наследство от Обамы отличную экономику, Байдену же оставил руины. Это полному провалу его администрации в начале пандемии мы обязаны нынешней рекордной инфляцией – Байдену, как и Обаме после Буша, пришлось заливать пожар кризиса миллиардами долларов. И про 14% тоже вранье – по данным Минтруда США в октябре по отношению к октябрю 2020 года цены на продукты питания для дома повысились на 5,4%, для ресторанов на 5,3%.

Да, моя дочь тоже сетует, мол, если раньше в магазине они оставляли 100 долларов, то сейчас 130. Я и сам это вижу, посещая "Пабликс" (Publix, сеть супермаркетов) в нашем городке. Да, цены в США растут – как и во всем мире. Особенно они выросли на аренду автомобилей (на 39,1%), на энергоносители (30,2%), на подержанные авто (26,4%), повысилась стоимость номера в отеле (22,4%), подросли транспортные расходы (18,7), подорожала мебель (12%) – привожу лишь двузначные цифры.

Самым чувствительным пунктом стал бензин. Америка страна автомобильная, все тут на колесах, общественный транспорт не так развит, как в Европе, а ценники на заправках видны издалека, так что показатель это важный и определяющий настроения. В среднем за год цены выросли на 49,6% и это максимум среди всех товаров и продуктов. Во Флориде галлон (3,78 литра) регулярного бензина стоит примерно 3,35 доллара, тогда как в начале лета падал до $2,1-2,2 и всем было хорошо, кроме сланцевиков. Они консервируют скважины при низких ценах, а расконсервация при их повышении дело небыстрое. Народ, конечно, летом разбаловался и теперь жалуется на дороговизну, но помню я и 4 с большим гаком доллара за галлон в Нью-Йорке в 2007-м...

По данным Минтруда лидирует Хьюстон, там в цены на бензин были выше прошлогодних на 59,7%. Кстати, Хьюстон – это Техас, штат красный, республиканский. В демократическом Лос-Анжелесе рост меньше – 39,4%, в Нью-Йорке 49,2%. Это не случайно, как и то, что сеть "Пабликс" принадлежит ярым трампистам, которые перечисляли крупные суммы в фонд выборной кампании своего кумира и в фонд республиканской партии. Сеть известна своими высокими ценами, но в последние месяцы они стали нервировать, и мы все больше покупок делаем в "Волмарте" (Walmart, крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли), хотя "Пабликс" под боком, а до ближайшего "Волмарта" 10 миль.

Да, подорожал товар и там, но обратим внимание на нюансы. Растущие цены заставляют волноваться, а у страха глаза велики. Вздорожали, скажем, копченые ножки индейки: весной они в "Пабликсе" стоили чуть более 10 долларов штука (крупная штука), в сентябре поднялись до $12,6, а в начале ноября до $14,20! Притом, что в Волмарте идут по $7,6. Но панику поднимать не стоит, без ножек вполне можно прожить, как бы вы ни любили хорошие бутерброды, салаты и солянки. Поэтому деликатесы пустим побоку, тем паче, что сифуд там не вздорожал, и обратимся к вещам демократичным.

Подорожали творог (с $2,35 за банку до $3,35, многовато), сметана, растительное масло (самое дешевое с $3,79 за бутылку в 48 унций, то бишь 1,42 литра, до $4,89) и особенно помидоры. Летом шли по 1-2 с лишним доллара за паунд (фунт), сейчас по $2,3-3,5. Гораздо дороже ананасов, как и буряк. Что-то еще, помню, дорожало (яйца, картошка, томатные соусы, лук), но в остальном цены мало изменились (мясо, крупы, колбасы, сыр, молоко, хлеб, овощи, фрукты). В середине же ноября кое на какие продукты даже стали возвращать старые ценники, видимо, оборот начал падать, и менеджеры почувствовали, что перегнули палку. В итоге и в случае с алчным "Пабликсом" придется признать, что подорожание продуктов неприятно, но не критично, и следует согласиться с данными Минтруда.

Но объективно ли отражает флоридский "Пабликс" американские продуктовые цены? Нет, в силу многих причин, которых мы касаться не будем. Скажем лишь, что сентябрьские данные Министерства сельского хозяйства рисуют иную картину. По ним рост цен на говядину превысил 17%, на свинину и яйца – более 12%, на рыбу и морепродукты более 7% и т.д. Но в итоге продукты для дома за год подорожали на 4,6%. Не так уж много в столь сложное время.

Ах, да, забыл успокоить киевских знакомых: пусть не переживают, пустые полки вещь для Америки небывалая, хотя довелось повидать и такое – в марте 2020, в самом начале пандемии. Да и денег на покупки у американцев хватает. Об этом говорит хотя бы то, что число подателей заявок на пособие по безработице в середине ноября упало до самого низкого уровня за полвека с гаком, что говорит об устойчивом росте экономики, вышедшей из рецессии, связанной с пандемией COVID-19.

На этом стоит остановиться. Трамп всю свою каденцию спекулировал на низком уровне безработицы, ставя оный себе в заслугу, хотя на самом деле экономика, доставшаяся ему от Обамы, работала настолько хорошо, что не сразу стала тормозить при его бездарном управлении. Теперь же, с приходом Байдена, наступил момент истины, и за неделю, закончившуюся 20 ноября, заявки на получение пособий по безработице подали 199 тысяч человек, что на 71 тысячу меньше в сравнении с прогнозом, сообщили в Министерстве труда США. Этот рекордно низкий показатель с середины ноября 1969 года говорит об оздоровлении ситуации на рынке труда.

Растет и зарплата, и в октябре потребительские расходы стали набирать обороты, резко вырос объем розничных продаж, поскольку американцы заблаговременно начали совершать предпраздничные покупки, чтобы избежать дефицита. Это спровоцировало рост цен на товары, пользующиеся особенно высоким спросом. Америка столкнулась с самой высокой инфляцией с 1990-х, и цены в октябре в годовом исчислении прыгнули на 6.2%. Но прыгнули неравномерно. В 23-х штатах инфляция превысила 6,5%. Что характерно, это все республиканские, срединные штаты. Так, на Юге и Среднем западе влетели на 6,6%, тогда как либеральные штаты Северо-востока ограничились 5,4%, а Запад показал рост на 6%.

Увы, пишут, что рост цен привел к падению рейтинга Байдена. Недавние опросы показали, что американцы пессимистично относятся к состоянию экономики США, к подходам Байдена к ней, и особенно волнует их инфляция. Рост цен на все, способствует появлению у американцев ощущения того, что экономика движется не в том направлении, несмотря на падение безработицы и рост заработной платы. Это ощущение стараются усилить Трамп и рупоры республиканцев, в итоге опрос Washington Post-ABC показал, что 70% американцев негативно относятся к состоянию экономики, при этом примерно 50% обвиняют президента в росте цен.

Хотя, во-первых, как мы видели, дела не столь уж плохи, а во-вторых, рейтинг Байдена начал падать еще в июле, а ушел в минус в конце августа, когда инфляция волновала только экономистов. Но что тогда могло повлиять на умы населения, ума не приложу. Разве что отсутствие решительных мер по возбуждению уголовных дел против Трампа...

Что ж, подождем эффекта от начала работ по инфраструктурным и социальным планам Байдена и от снижения цен на нефть после предпринятого им распечатывания стратегических запасов США. Впрочем, нефтяные цены уже начали падать после известия о проникновении в Европу нового штамма коронавируса, названного Омикрон, – напрасно гордые саудовцы непреклонно отказывали Байдену в просьбе повысить добычу!

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