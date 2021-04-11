Если вам немного полегчает, то сообщаю: в провинции Онтарио, Канада, с 8 апреля - достаточно жесткий локдаун. на 28 лней. Закрыто тотально все, кроме продовольственных товаров и товаров первой необходимости. Да еще можно на 25% заполнять садовые центры, поскольку пришла весна – пора сажаь)

В Украине смеялись над тем, как лентами перевязывали полки с условными носками в торговых центрах и магазинах. В Онтарио сейчас так же. Ленты везде, никакой одежды, обуви и так далее.

Правда, мне кажется, все и так скупаются на Амазоне.

Далее текст на языке оригинала.

В кожній провінції уряд приймає рішення щодо обмежувальних заходів, виходячи із ситуації. В Онтаріо, не скрізь, але школи працюють. Всі діти, починаючи з 4 років, у масках весь день. Правда, з понеділка тижневі канікули і є підозра, що вони можуть значно затягнутися.

Тепер з приводу цифр і статистики.

Населення Канади подібне до населення України – 37,59 мільйонів. Протестовано на ковід 748 918 на 1 мільйон населення. Всього зроблено 28 мільйонів 455 тисяч 431 тест. Інфікувалося 1 мільйон 032 тисячі 945 людей. Померло – 23 тисячі 201 людина – це 2, 2 відсотки. І це досить високий відсоток.

Зараз хворіють 63 тисячі 493 людини, серйозний та критичний стан у 835 людей.

І так, не вистачає ліжок. В лікарнях. Прийнято рішення, наприклад, перепрофілювати госпіталь, де проходять, в тому числі, пологи. Таке рішення досить неоднозначно сприймається і критикується.

Чому ж локдаун? Тому що за останні тижні ВТРИЧІ збільшилась кількість хворих. І тепер щоденно в середньому реєструють 6 тисяч 562 хворих. Замість ще донедавна 2 з хвостиком тисяч.

З приводу смертності. Україна має під 500 смертей на добу і бачу, що вже пішли заяви про те, що ми наближаємося до італійської статистики річної давнини. І, зрозуміло, що це страшно і небезпечно.

В Канаді в середньому реєструють за добу по 31 летальному випадку. Ось статистика (кожного дня надають відомості про смерті, про які було повідомлено попереднього дня):

1 квітня – 43 смерті

2 квітня – 28

3 квітня – 20

4 квітня – 24

5 квітня – 44

6 квітня – 23

7 квітня – 32.

Важливо сказати наступне. Звісно, уряд допомагає. Звісно, цього недостатньо. Звісно, бізнеси закриваються. Звісно, у людей депресія і паніка. І всім це страшенно набридло. Багато хто вважає, що заходи дуже суворі. На виліт із країни, в тому числі. Скасовані всі рейси, і вже не перший місяць, на традиційні "дачі" канадійців – Домінікана, Мексика, Куба. Якщо хтось прилітає в країну, не важливо, резидент чи близький родич резидента (хоча з прильотами нерезидетів все досить суворо), обов’язковий тест, результати чекати треба в спеціально зарезервованому готелі. Це додаткові кошти, і не малі. Потім, навіть при отримані негативного тесту, 2 тижні карантину у себе вдома.

Штрафи високі за порушення. Правда, місцеві медіа пишуть, що штрафів не так багато виписують. Поліція частіше обходиться усними попередженнями.

У Торонто періодично протестують проти жорстких заходів. Але в цілому громадяни слухняні. Тут і так ніхто одне одному в потилицю не дихає. Зараз – тим паче дистанція і обережність. Маски багато де можна взяти безкоштовно, якщо ви раптом забули свою. В гості може хто таємно і ходить, але в основному – ні. В кафе навіть на терасах (а зараз тут, наприклад +22 градуси), не накривають столи. Взяли свою каву – і на вулицю. Все можна замовляти на винос.

З приводу вакцинації. Уряд Канади замовив безпрецедентно велику кількість вакцин – по 8 на тих, хто повинен щепитися. Але не все вийшло так, як гадалось. Вакцини надходять обмеженими партіями, оскільки виробники насичують свій внутрішній ринок.

Станом на 7 квітня отримали по одній дозі 6 мільйонів 243 477 людей, або 16, 6 відсотки. Пройшли повну вакцинацію – 746 тисяч 667 людини або 2,0 відсотки.

США провакцинували, наприклад, вже 33, 5 відсотки населення (нагадаю, в США - 328,2 мільйони жителів), і 19,6 відсотки пройшли повну вакцинацію.

В Україні отримали по одній дозі вакцини – 334 тисячі 576 людей або 0,8 відсотків. Повну вакцинацію пройшло ДВІ ЛЮДИНИ!

Ну он повідомляють наші керівники держави, що домовилися про 10 мільйонів доз до кінця року. Хочу дуже в це вірити. Але ми вже проходили мільйони захисних масок, мільйони тестів, тепер от мільйони вакцин.

Ну, хто там чекав, щоб 2020-ий завершився? Тепер варто починати чекати, щоб скоріше завершився 2021.

Цей дощ, схоже, надовго. Тому варто вчитися жити в нових реаліях. Як би ще хтось розповів, як при цьому не з’їхати з глузду?..

P. S. Світлина зроблена у березні. Зараз я хожу в шльопках і треніках 🙂 І виключно в магазин за продуктами.

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