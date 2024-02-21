Зеленский в скором времени может встретиться с Эрдоганом – турецкие СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний уже получил соответствующее приглашение во время визита в столицу Турции Анкары премьер-министра Албании Эди Рамы.

Об этом сообщает TRT World. Отмечается, что предстоящая встреча Зеленского и Эрдогана будет посвящена войне РФ против Украины.

"Мы обменялись мнениями с президентом (Эрдоганом. – Ред.), особенно о войне в Украине. Я проинформировал его, что мы проведем встречу на высоком уровне с президентом Зеленским в ближайшие дни. Турция также приглашена на этот саммит", – сказал Рама.

Он поблагодарил Эрдогана за то, что тот принял это приглашение, хотя у него очень напряженный график.

"Но чего этот саммит будет пытаться достичь, пока неизвестно", – говорится в сюжете.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз выразил свою готовность выступить посредником между Украиной и страной-агрессором Россией с целью установления "справедливого" мира между этими двумя странами. Он отметил, что продолжает предпринимать усилия для организации мирных переговоров между руководителями обоих государств.

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