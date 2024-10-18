Зеленский в Бельгии посетил украинских воинов, проходящих лечение. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Брюсселе, вместе с министром иностранных дел Бельгии Хаджею Лабиб попал в военный госпиталь. Украинский лидер посетил там защитников нашей страны, которые лечатся в ожоговом центре.

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Об этом рассказал сам президент Украины. В его Офисе уточнили, что Зеленский навестил военных, которые получили минно-взрывные травмы и ожоги ІІ-ІІІ степеней, защищая Украину на Донбассе.

"Сейчас их состояние удовлетворительное. Воины каждый день проходят курс интенсивной терапии", – отметил глава государства и показал соответствующее видео.

Президент пообщался с военными, поблагодарил за защиту Украины и отметил их государственными наградами.

Отдельно Зеленский поблагодарил Бельгию и бельгийских врачей за то, что они спасают жизнь украинских защитников.

У Зеленского не отметили, в каком именно госпитале лечат украинских воинов. Однако напомним, что с ноября 2022 года в Брюсселе лечит украинских защитников Военный госпиталь имени королевы Астрид. Это больница Недер-овер-Хембек и ее ожоговый центр считается самым лучшим в Европе.

В прошлом году Военный госпиталь им. королевы Астрид посещала министр обороны Бельгии Людин Дедондер – она пришла именно к украинским защитникам. Кроме воинов ВСУ, чиновница пообщалась с их семьями и выразила им свою глубокую солидарность.

Как сообщал OBOZ.UA, родные защитников Украины, попавших в плен в российскую оккупационную армию, встретились в Брюсселе с представителями Европейской комиссии и Европейского парламента. Они рассказали об условиях, в которых украинцы содержатся в неволе.

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