'Зеленский сможет обстреливать Москву': что известно про лидера новой партии в Германии Сару Вагенкнехт, которая выступила против передачи Taurus

В начале января в Германии была зарегистрирована новая партия "Союз Сары Вагенкнехт – здравый смысл и справедливость", а в субботу, 27 числа, состоялся перый съезд политсилы в Берлине. Лидер партии Сара Вагенкнехт выступает против передачи Украине немецких ракет TAURUS, о которых наша страна давно просит ФРГ.

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Об этом сообщает Deutsche Welle. Так, Вагенкнехт раскритиковала лидера оппозиционных консерваторов Фридриха Мерца, который, по ее словам, "требует передать Украине немецкие крылатые ракеты TAURUS, которыми Зеленский сможет обстреливать Москву".

Вагенкнехт в целом выступает резко против предоставления Германией Украине военной помощи, что, по ее мнению, только затягивает войну. Вместо этого, считает политик, нужно начать мирные переговоры между Киевом и Москвой "без всяких предварительных условий".

"Война для тех, кто принимает решения на этот счет. Прежде всего бизнес, речь идет о сырье, о сферах влияния и всегда о продаже вооружений…Как в свое время в отношении афганского Гиндукуша говорили, что там защищается и наша свобода, так и сейчас во имя нашей свободы должны дальше страдать и умирать украинцы, а мы поставляем им вооружения для достижения победы, в которую более не верят даже сами украинские генералы", – заявила она.

К санкциям против страны-агрессора РФ Вагенкнехт тоже относится негативно – говорит, они вредят не Москве, а самому Берлину. Она критикует канцлера Олафа Шольца за отказ от российского газа, однако умолчала о том, что санкции против российского трубопроводного газа не вводились – это Россия по собственной инициативе прекратила его поставки в Германию.

С похожими заявлениями выступали и другие члены партии Вагенкнехт во время съезда. Отметим, что новая политсила собирается принять участие в целой серии выборов: в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии на востоке Германии, нескольких коммунальных и выборах в Европарламент 9 июня.

Ранее депутаты немецкого Бундестага не поддержали проект резолюции, призывающей канцлера Олафа Шольца одобрить поставки крылатых ракет Taurus Украине. В ХДС запросили повторное голосование, которое должно проводиться поименно.

Министр обороны Германии Борис Писториус отказался комментировать предположение, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus из-за опасений, что украинские воины могут атаковать незаконный Крымский мост или даже Москву. По словам министра, он не говорил с канцлером на эту тему.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В немецкой компании Taurus Systems заявили, что могут оперативно восполнить запасы крылатых ракет Taurus в случае соответствующего заказа. Таким образом производитель опроверг заявления о том, что Германия якобы не в состоянии быстро восстановить ракетный потенциал после возможной поставки Taurus Украине.

– СМИ также писали, что Великобритания предложила Германии выход из "глухой дискуссии" по поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. Предлагается, чтобы Берлин передал свои Taurus Лондону, а он передаст Украине дополнительные дальнобойные ракеты Storm Shadow.

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