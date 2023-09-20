Зеленский провел переговоры с Нетаньяху в Нью-Йорке: всплыли подробности о конфузе с картой. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Во время их встречи, как оказалось, чуть не случился дипломатический казус.

Нетаньяху попросил своих подчиненных принести с собой на встречу с президентом Украины карту мира. Однако карта была устаревшей и включала Советский Союз без Украины, сообщает местное издание Israelhayom.

В последний момент перед приходом Зеленского оказалось, что из израильского консульства привезли карту 1960-х годов, на которой не было Украины, но был СССР. Как только карту убрали, премьер-министр Израиля провел встречу с Зеленским.

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Во время встречи они пожали друг другу руки, после чего Владимир Зеленский отметил, что вместе с Нетаньяху прибыла большая команда.

В ходе переговоров лидеры государств обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Украины и Израиля. Президент Украины также рассказал об атаках России по объектам гражданской и критической инфраструктуры и по украинским портам.

"Переговоры с Премьером Израиля Биньямином Нетаньяху о нашем сотрудничестве, в том числе в гражданской обороне. Проинформировал об ударах РФ иранскими дронами по нашим городам, портам, критической инфраструктуре. Разделяем обеспокоенность ростом военного сотрудничества РФ и Ирана", – рассказал президент.

Ранее сообщалось, что президент Украины отреагировал на заявления предыдущего лидера США Дональда Трампа, который вызвался "прекратить кровопролитие в Украине", не называя, кто должен победить в войне. Зеленский призвал скандального американского политика публично поделиться собственной "формулой мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, 19 сентября, президент Владимир Зеленский тоже выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. О том, какие вопросы поднимались на дебатах в контексте Украины, читайте в материале.

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