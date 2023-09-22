Зеленский поблагодарил польский народ за поддержку украинских беженцев

Глава украинского государства Владимир Зеленский высказал слова благодарности народу Польши за поддержку украинцев. Страна приняла сотни тысяч наших граждан во время полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Об этом президент сказал на встрече с главой Штатов Джо Байденом в Белом доме в четверг, 21 сентября, передает Укринформа. Так политик ответил на вопрос журналиста относительно напряжения нынешних отношений между Киевом и Варшавой.

"Я благодарен польскому народу, польскому обществу", – подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что прибыл в США, чтобы укрепить международную коалицию для защиты украинских детей, семей, домов, свободы и демократии во всем мире.

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"И начал я свой день в Конгрессе США, чтобы поблагодарить его членов и народ США за их огромную поддержку", – сказал президент.

Ранее польские власти заявили о том, что с 2024 года прекратят всю помощь украинским беженцам. В частности, их собирались лишить права на бесплатный доступ к медицине, образованию, рынку труда, а также возможности законно находиться в стране и получать выплаты.

В ответ на это сообщалось, что Совет ЕС намерен фактически заставить Польшу продлить временную защиту украинцам – по крайней мере, до 2025 года. Принятие соответствующего решения там ожидается уже 28 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во время визита в Нью-Йорк пока что не проводил трехстороннюю встречу с обсуждением зернового вопроса с коллегами из Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой. О такой встрече СМИ сообщили ошибочно. А вот зерновой конфликт Украины и Польши все еще остается неразрешенным.

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