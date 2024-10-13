Зеленский обратился к Шольцу с просьбами об оружии и НАТО: в BILD раскрыли, достигнуты ли договоренности

Канцлер Германии Олаф Шольц на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи на сумму около €1,5 млрд. Однако отметил, что страна не будет отправлять Киеву тяжелую боевую технику, а еще не одобрил ускоренное вступление в НАТО.

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Об этом сообщает BILD со ссылкой на источники в немецком Минобороны. Там пишут, мол, в Берлине уже "не верят, что Украина скоро сможет" провести контрнаступление.

"Зеленский просил разрешение бить западным оружием по России и гарантии быстрого вступления в НАТО, но поддержки не получил... Однако канцлер не сказал категорическое "нет", – утверждает издание.

Отмечается, что на фоне ожесточенных боев на востоке Украины и продолжающегося давления российских войск, украинский лидер осуществил дипломатическое турне по столицам Европы, "чтобы закрепить военную и финансовую поддержку для страны на следующий год".

Визит в Берлин состоялся после встреч в Лондоне, Париже и Риме, где Зеленский отмечал необходимость продолжения оказания ВСУ помощи. В частности, переговоры с немецким канцлером 11 октября были уже третьими за осень 2024 года.

Во время встречи Шольц объявил о новом пакете помощи Украине на сумму €1,4 млрд, включая системы ПВО, зенитные установки Gepard, танки, бронетехнику, боевые дроны, артиллерийские снаряды и радарные системы. В пакете также принимают участие Бельгия, Дания и Норвегия.

Шольц подчеркнул, что Германия остается крупнейшим военным союзником Украины в Европе, уступая только США на мировой арене. Вместе с тем он "не дал положительного ответа" на просьбу разрешить наносить удары вглубь РФ, поставить дальнобойные ракеты Taurus и такни Leopard 2. Также он не одобрил ускорение вступления Украины в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно соцопросам, почти половина жителей Германии считают, что Украина должна уступить часть своих территорий для достижения мира. В то же время более трети немцев выступают против любых территориальных уступок.

Журналисты выяснили, что до сих пор из Германии в Россию в обход санкций сотнями возят подозрительные грузы. К примеру, в 2023 году было поставлено более 300 станков, которые могут быть использованы россиянами для производства деталей для автомобилей или боеприпасов.

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